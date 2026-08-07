SpVgg Unterhaching peilt gegen SC Eltersdorf dritten Sieg in Folge an

Alexander Winkler (Unterhaching, 4) am Ball, Freisteller, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching kann am dritten Spieltag der Regionalliga Bayern im Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den SC Eltersdorf den dritten Saisonsieg nachlegen. Damit läge die Mannschaft nach dem personellen Umbruch über dem Soll. Und über den niedrigen Erwartungen, die bei den Hachingern spätestens seit dem Aufstiegsverzicht in der Vorsaison herrschen. „Das darf man nicht überbewerten, aber natürlich freuen wir uns, dass wir beiden Spiele gewonnen haben“, ordnet SpVgg-Kapitän Alexander Winkler den Auftakt nach Maß ein. „Wir wissen aber auch um die Themen, die nicht gut gelaufen sind. Ein bisschen Spielglück war in den beiden Spielen dabei, auch wenn wir grundsätzlich gut verteidigt haben und alle bereit waren, das eigene Tor zu verteidigen.“

Insbesondere nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung war ein solch gelungener Start von der SpVgg nicht vorherzusehen. Winkler gewinnt den ernüchternden Testspiel-Ergebnissen der Hachinger, die vereinzelt auch gegen unterklassig spielende Teams verloren, etwas Positives ab. „Durch die Vorbereitung wurden wir sensibilisiert. Das war so ein kleiner Wachrüttler und gar nicht so schlecht, dass dort die Ergebnisse nicht so gut waren. Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen und nichts geschenkt bekommen“, so der 34-Jährige. Hinzu käme als positiver Effekt, dass in der Startelf doch noch Stammspieler aus der Vorsaison geblieben seien. „Diese Spieler wissen, wie wir als Haching Fußball spielen wollen. Wir wollen die Siegesserie so lange wie möglich aufrechterhalten und am Samstag nachlegen“, so Winkler. Ähnlich sieht es Interimstrainer Janek Frensch. „Wir haben eine sehr gute Stimmung, auf der Welle wollen wir ein bisschen reiten“, so der 28-Jährige, der für das Heimspiel gegen Eltersdorf „die eine oder andere Überraschung“ im Kader andeutete.