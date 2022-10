SpVgg Unterhaching patzt beim Kellerkind: Rain ärgert Spitzenreiter mit spätem Treffer 18. Spieltag im Liveticker

Die SpVgg Unterhaching spielt beim TSV Rain nur Unentschieden. Der Spitzenreiter lässt wichtige Punkte beim Kellerkind. Der Liveticker.

TSV Rain/Lech gegen SpVgg Unterhaching: Der Tabellenführer spielt Remis beim Kellerkind.

Personallage weiterhin angespannt: Sandro Wagner fehlten neun Spieler.

Der Liveticker zum Nachlesen.

Vorbericht:

Rain/Unterhaching – Die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching sind das Maß der Dinge in der Regionalliga Bayern. Drei Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Sandro Wagner aktuell. Gegen Kellerkind TSV Rain/Lech soll natürlich ein Sieg her. Bleibt Haching souverän? Der Liveticker wird es zeigen.

In der vergangenen Woche mühte sich die SpVgg Unterhaching bereits zum Pflichtsieg. Viktoria Aschaffenburg verlangte dem Tabellenführer viel ab. Gegen Rain will Haching jetzt nicht nur den siebten Sieg in Folge, sondern auch wieder spielbestimmender auftreten.

„In Aschaffenburg haben wir bewiesen, dass wir Spiele über den Kampf für uns entscheiden können und so wichtige drei Punkte eingefahren. Nichtsdestotrotz wollen wir in Rain wieder dominieren“, sagt Unterhachings Co-Trainer Thomas Kasparetti am Tag vor dem Spiel. Unterschätzen will er den Tabellenneunzehnten nicht: „Dass der TSV gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen hat, haben sie in der Vergangenheit schon öfter gezeigt und darauf haben wir uns in dieser Woche gut vorbereitet. Wir spielen morgen auf Sieg.“

TSV Rain gegen SpVgg Unterhaching im Liveticker: Neun Ausfälle! Wagner baut wohl wieder auf Krattenmacher

Die Personallage im Münchner Vorort ist jedoch weiterhin angespannt. Schon gegen Aschaffenburg musste Chefcoach Sandro Wagner auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Florian Roggermeier, Stephan Hain, Dominik Stahl, Tizian Zimmermann, Ben Westermeier, Simon Skarlatidis, Maximilian Welzmüller, Sebastian Maier und Josef Welzmüller fallen auch für das Duell mit dem TSV Rain aus.

Neun Ausfälle. Das hat die Spielvereinigung zuletzt „im Verbund“ aufgefangen. Besonders Ausnahmetalent Maurice Krattenmacher spielt sich noch mehr in den Fokus. Der 17-Jährige sammelt viele Spielminuten im Herrenbereich und wird wohl auch am Samstag zur Startelf gehören. (moe)