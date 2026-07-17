SpVgg Unterhaching ohne Tor seit drei Spielen – jetzt soll Bezirksligist helfen

Samuel Weiß soll für mehr Schwung in der Unterhachinger Offensive sorgen. – Foto: SpVgg

Die SpVgg Unterhaching tritt am Sonntag beim 1. FC Schwarzenfeld im Toto-Pokal an. Zwei Eigengewächse haben ihre Verträge bis 2027 verlängert.

Für die SpVgg Unterhaching wird es an diesem Wochenende bei der Pflichtspiel-Premiere der laufenden Saison das erste Mal ernst. Die eher dürftigen Testspielergebnisse mit zuletzt drei Niederlagen in Serie ohne eigenes Tor könnten die Hachinger mit einem deutlichen Erfolg in der ersten Runde des Toto-Pokals an diesem Sonntag (18 Uhr) auswärts beim oberpfälzischen Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld vergessen lassen.

Mit von der Partie dürften auch die beiden Eigengewächse Jose Kohler (18) und Samuel Weiß (19) sein. Das Duo ist der Hachinger U19 entwachsen und der Torwart sowie der Offensivspieler verlängerten zuletzt ihre Verträge um ein Jahr bis 2027, wie der Verein mitteilte. Während Kohler sich auf der Position zwischen den Pfosten vorerst als Nummer drei hinter Stammtorhüter Erion Avdija und Vertreter Maurice Dehler einreihen dürfte, könnte Weiß von der aktuellen Offensivflaute im Team profitieren und möglicherweise rasch Chancen auf Einsatzzeiten bekommen. Der gebürtige Münchner, der seit 2019 in Haching ist, hat in der Vorsaison für die U21 der SpVgg in der Landesliga in 20 Spielen sechs Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.

In Schwarzenfeld wird die SpVgg vermutlich eine Startformation aufbieten, die dann auch beim Regionalliga-Auftakt die Woche darauf gegen die SpVgg Greuther Fürth II beginnen dürfte. Bei der verpatzten Generalprobe in Chemnitz (0:3) am vergangenen Mittwoch waren dies neben Avdija in der Abwehrreihe die drei Drittligaerfahrenen Alexander Winkler, Andy Breuer und der von einer langen Verletzungspause wiedergenesene Timon Obermeier sowie Luis Pfluger als Stammkraft aus der Vorsaison. Die beiden letztjährigen Stammspieler Mike Gevorgyan und Moritz Müller dürften im Mittelfeld zentral und auf dem Flügel gesetzt sein. Ebenso Neuzugang Alexander Beusch.

Krattenmacher ist noch nicht in Schwung

Für die Offensive kommen Cornelius Pfeiffer (zehn Tore in der Vorsaison) und Jeroen Krupa (7) infrage, die im Vorjahr regelmäßig in der Startelf standen. Mittelfeld-Talent Marinus Spann spielte zudem in Chemnitz von Beginn an und ist auch ein potenzieller Startelfkandidat. Das hoffnungsvolle Talent Wesley Krattenmacher pausierte hingegen zuletzt aus Verletzungsgründen, und wann der 17-Jährige wieder bei seiner gewohnten Form ankommt, ist derzeit offen.

Ebenso unbestimmt bleibt weiterhin die Hachinger Trainerpersonalie. Ein Nachfolger des zurückgetretenen Sven Bender wurde vom Verein immer noch nicht präsentiert und somit dürfte im Pokalspiel in der Oberpfalz weiterhin Interimstrainer Janek Frensch an der Seitenlinie verantwortlich sein.