SpVgg Unterhaching ohne Stiefler ins Trainingslager nach Südtirol

Routinier Manuel Stiefler wird die SpVgg Unterhaching wohl verlassen. – Foto: brouczek

Der Abgang des erfahrenen Profis Manuel Stiefler gilt als wahrscheinlich. Die SpVgg ist seit gestern im einwöchigen Trainingslager in Schlanders.

Die SpVgg Unterhaching erlebt seit der Verkündung des Aufstiegsverzichts aus personeller Sicht eine turbulente Zeit. Knapp ein Dutzend Abgänge hat der Dritte der abgelaufenen Saison der Regionalliga Bayern bereits zu verzeichnen und bei den Testspielen am vergangenen Wochenende waren die Routiniers Manuel Stiefler und Alexander Winkler erneut nicht an Bord. Während der mit einem laufenden Vertrag ausgestattete und zuletzt krankheitsbedingt fehlende Winkler mit ins Trainingslager nach Südtirol reiste, gelten hingegen die Abgänge des erfahrenen Profis Stiefler sowie vom drittligaerfahrenen Nils Ortel als wahrscheinlich. Aus dem eigenen Landesliga-Team der SpVgg wurde zuletzt der Abgang von Nino Hodzic zum Bayernligisten TuS Geretsried bekannt.

Auf Meldungen zu externen Neuverpflichtungen müssen sich die Fans hingegen derzeit gedulden. Beim Siloking-Cup des gastgebenden Bayernligisten SV Kirchanschöring war mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Dominik Lindermeir (zuletzt FC Augsburg II) zumindest schon einmal ein Gastspieler mit von der Partie, der auch ins Trainingslager mitreiste. Im ersten Spiel des Blitzturniers gelang den Hachingern gegen den Ligakonkurrenten SV Wacker Burghausen zunächst ein 1:0. Angreifer Cornelius Pfeiffer gelang in diesem Spiel über 35 Minuten dabei der entscheidende Treffer. Im zweiten Spiel im Landkreis Traunstein gegen Kirchanschöring unterlagen die Hachinger hingegen mit 0:1.

Im darauffolgenden Testspiel beim niederbayerischen Bezirksliga-Absteiger TuS Pfarrkirchen traten die Unterhachinger beim 4:0 (1:0) ohne Stammtorwart Erion Avdija und mit Stellvertreter Maurice Dehler zwischen den Pfosten an. Die Tore erzielten die beiden Youngster David Michelini (22., 73.) und Daris Ibrakovic (62.) sowie Vorjahres-Stürmer Jeroen Krupa (50.).

Die Hitzeperiode der vergangenen Tage veränderte zuletzt den Vorbereitungsplan von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender etwas. Trainingseinheiten am Vormittag wurden laut SpVgg-Pressesprecher Florian Rensch auf bis zu 9 Uhr vorgezogen, um die sehr hohen Temperaturen etwas zu umgehen. „Wir haben darauf reagiert“, so Rensch. Darüber hinaus trainierten einige Spieler in den vergangenen Tagen ohnehin nicht unter freiem Himmel, sondern im Gym, um an ihrer Kraft und Kondition zu feilen.

Bis 31. August können noch Spieler geholt werden

Weitere Grundlagen soll das Trainingslager in Südtirol in Schlanders bieten, das die SpVgg seit gestern bezogen hat. Zum Ende des einwöchigen Trainingslagers dürften dann knapp drei Wochen vor dem Saisonstart die ersten personellen Weichen gestellt worden sein. Nachdem die SpVgg bei den Neuverpflichtungen auch auf Berufsspieler zurückgreifen kann, ist das heute um Mitternacht schließende Sommertransferfenster für Amateurfußballer für die Hachinger nicht von sonderlich großer Bedeutung. Bis zum 31. August kann der einstige Bundesligist noch Spieler verpflichten und mit Verträgen ausstatten.