SpVgg Unterhaching noch ohne Trainer – zwei Wochen vor Saisonstart

Markus Schwabl, hier im Test gegen Pfarrkirchen, steht mit Haching weiter ohne Trainer da. – Foto: Thomas Martner/FuPa

Die SpVgg Unterhaching sucht zwei Wochen vor dem Regionalliga-Start noch immer einen Nachfolger für Sven Bender. NLZ-Trainer Janek Frensch steht nur interimsmäßig an der Seitenlinie.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Sven Bender und seines Trainerteams tickt bei der SpVgg Unterhaching die Uhr bei der Trainersuche. Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart der Regionalliga Bayern sind die Hachinger bei der Nachfolge Benders bisher noch nicht fündig geworden. „Wir führen intensive Gespräche“, meint SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Der beim 0:2 (0:1) im Testspiel gegen Jahn Regensburg am Donnerstag in der Sportschule Oberhaching an der Seitenlinie stehende Hachinger NLZ-Trainer Janek Frensch soll jedenfalls nur eine interimsmäßige Lösung werden. Auch Philipp Bönig scheint keine Option zu sein. Der ehemalige Bundesligaprofi hat in der vergangenen Saison die Hachinger U17 trainiert und ist in der kommenden Spielzeit eigentlich für die U19 eingeteilt. Bönig wirkt dort zusammen mit seinem Co-Trainer Alexander Winkler, der beim Testspiel gegen Regensburg auf dem Feld stand und die Kapitänsbinde trug.

Winkler ersetzte Markus Schwabl, der sich laut SpVgg-Präsident vorerst verstärkt auf seine Sportdirektor-Rolle konzentrieren wird. Ein Einstieg ins Trainerteam des Regionalliga-Teams schien auch für Winkler auf den ersten Blick eher ungewöhnlich. „Ich bin Spieler im Regionalliga-Team und möchte der Mannschaft nach dem großen Umbruch in dieser Rolle helfen“, so der 37-Jährige.

Personalie Manuel Stiefler völlig offen

In der Partie gegen den Drittligisten aus der Oberpfalz hielten die Hachinger mit einem sehr jungen Kader ordentlich mit. In der 20. Minute verwandelten die Regensburger durch Adrian Fein einen Foulelfmeter zum 1:0 und legten in der zweiten Hälfte mit dem 2:0 durch Lucas Hermes (60.) nach. Aus personeller Sicht war die Niederlage ein erster Fingerzeig auf die kommende Saison. 16 Spieler waren im Hachinger Kader, darunter diesmal kein Testspieler.

Neuzugang Alexander Beusch absolvierte sein Startelfdebüt. Und auch Stürmer Cornelius Pfeiffer begann, musste allerdings wegen Rückenproblemen in der 16. Minute früh ausgewechselt werden. Talent Wesley Krattenmacher fehlte verletzungsbedingt, ebenso Routinier Manuel Stiefler. Mit der Stammkraft der vergangenen Jahre wird laut Schwabl noch verhandelt. „Die Personalie Stiefler ist noch vollkommen offen“, so der SpVgg-Chef.

Am letzten Spieltag gegen TSV 1860

Nach Testspielen am heutigen Samstag (17 Uhr) beim FC Sportfreunde Schwaig sowie tags drauf am Sonntag (16 Uhr) beim TuS Holzkirchen haben die Hachinger bis zum Saisonstart am Samstag, 25. Juli, gegen die SpVgg Greuther Fürth II nur noch wenige Tage Zeit, um sich in Form zu bringen. Die beiden Höhepunkte der kommenden Spielzeit warten dabei am 14. November sowie am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern gegen den TSV 1860 München. Am letzten Spieltag gastiert der Drittliga-Absteiger brisanterweise im Unterhachinger UhlsportPark.