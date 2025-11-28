SpVgg Unterhaching muss Regionalliga- und Landesliga-Partie absagen

Zwei Spielabsagen musste die SpVgg Unterhaching am letzten November-Wochenende vermelden. Das Regionalliga-Spiel der Profis und das Landesliga-Spiel der U21 entfällt.

Bittere Nachricht für die SpVgg Unterhaching: Die beiden geplanten Spiele der Herrenmannschaften entfallen. „Die für heute angesetzte Regionalligapartie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Augsburg II musste nach langem Abwägen abgesagt werden“, schrieb der Verein in einem Statement am Freitag. „Nach einer gemeinsamen Platzbegehung entschieden Schiedsrichter Manuel Steigerwald und die Verantwortlichen beider Vereine, dass der an vereinzelten Stellen gefrorene Untergrund eine zu große Gesundheitsgefährdung für die Spieler darstellt.“

Zudem informiert Haching, dass erworbene Eintrittskarten weiterhin ihre Gültigkeit behalten oder eine Rückerstattung erfolgt. Detaillierte Informationen hierzu werden in Kürze bereitgestellt. Der neue Spieltermin wird über die vereinseigenen Kommunikationskanäle mitgeteilt, sobald dieser vom Bayerischen Fußball-Verband festgesetzt wurde.

Ähnlich verhält es sich beim Auswärtsspiel der U21 der SpVgg Unterhaching, die aktuell Tabellenführer der Landesliga Südost ist. Das geplante Spiel beim TSV Kastl fällt witterungsbedingt aus. „Das Spiel UNSerer U21 wird in Absprache mit dem TSV Kastl verlegt“, schreibt der Verein dazu auf Instagram.

U19 der SpVgg Unterhaching trifft im Derby auf 1860 München

Wohl stattfinden kann das Derby gegen der U19 gegen den TSV 1860 München. Das Hinspiel der DFB-Nachwuchsliga E gewann die SpVgg mit 1:0. Das Rückrundenspiel, wo es für 1860 noch um den Einzug in die Hauptrunde geht, soll dagegen stattfinden. Anstoß ist am Sonntag, dem 30. November, um 11 Uhr an der Grünwalder Straße 114. Die Hachinger Youngster haben keine Chance mehr auf das Erreichen der Hauptrunde.