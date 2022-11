SpVgg Unterhaching: Lazarett lichtet sich Fußball Regionalliga Bayern

Unterhaching – Zwölf minus sieben macht fünf: Na also! Bei der SpVgg Unterhaching lichtet sich das Lazarett: Neulich standen beim Regionalligisten noch zwölf Namen auf der Liste der nicht einsatzfähigen Fußballspieler, jetzt sind es nur noch fünf. Vorm Auswärtsspiel beim FV Illertissen (Samstag, 14 Uhr) kann SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen: Mit Ausnahme der vier Langzeitverletzten Dominik Stahl, Stephan Hain, Ben Westermeier und Florian Roggermeier sowie dem zuletzt ausgefallenen Dennis Waidner steht der komplette Kader zur Verfügung.

Schon zuletzt beim 2:0 gegen Buchbach wurden einige der Langzeitverletzten wieder eingewechselt oder spielten wie im Falle von Abwehr-Routinier Markus Schwabl erstmals seit langer Zeit wieder über die komplette Spielzeit. Neben dem 34-Jährigen, der gegen Buchbach das zweite Hachinger Tor erzielte, dürften womöglich auch andere Kandidaten wieder eine Chance auf einen Startelfeinsatz bekommen. Beispielsweise der vor seiner Verletzung Anfang Oktober gut aufgelegte Simon Skarlatidis; ebenso Offensiv-Kraft Sebastian Maier, der bis zu seinem Ausfall im September als Top-Vorlagengeber und Standard-Spezialist in Erscheinung getreten war. Beide Spieler waren zuletzt gegen Buchbach zu Kurzeinsätzen gekommen. „Es ist schön zu sehen, dass einige nach längeren Verletzungspausen gut reingefunden haben“, sagt Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Auch Florian Schmid könnte bald Chancen auf mehr Einsatzzeiten bekommen. Der Ödenpullacher war zwar in der jüngsten Vergangenheit nicht verletzt gewesen. Der langjährige Offensivspieler des FC Deisenhofen hatte sich allerdings seit seinen beiden Startelfeinsätzen an den ersten beiden Spieltagen in den darauffolgenden Partien stets mit Kurzeinsätzen zufriedengeben müssen. Der 22-Jährige wurde zuletzt in den Angriff nur eingewechselt. Mehr Möglichkeiten gab es für Schmid nicht, wenngleich Sturmkollege Mathias Fetsch seit Wochen in einem kleinen Formtief steckt.