SpVgg Unterhaching kassiert erste Saisonniederlage – 0:3 in Illertissen

spvgg unterhaching, rot, gegen sv wacker burghausen, 16.05.2026 erion avdija – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching verliert beim Spitzenreiter FV Illertissen mit 0:3. Präsident Manfred Schwabl hatte versprochen, bis spätestens nach dem vierten Spieltag einen neuen Cheftrainer zu präsentieren.

Der Hachinger Angstgegner hat wieder einmal zugeschlagen: Die SpVgg Unterhaching verlor am Freitagabend beim FV Illertissen mit 0:3 (0:2) und kassierte gegen den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern die erste Saisonniederlage.

Wie bereits bei der jüngsten Nullnummer gegen Eltersdorf waren die Hachinger in der Offensive erschreckend harmlos. Hinzu gesellte sich gegen die starken Schwaben eine äußerst instabile Abwehr. Gleich zu Beginn der Partie vor rund 500 Zuschauern im Illertissener Vöhlinstadion wurde die Hachinger Defensive für eine Schläfrigkeit bestraft. Nach einer Flanke vom Flügel schob Denis Milic im Fünfmeterraum freistehend vor Hachings Torwart Erion Avdija zum 1:0 für die Hausherren ein (8.). Auf der Gegenseite verpassten es Gäste, nach einer Ecke über den freistehend vor dem FVI-Tor zum Kopfball kommenden Kapitän Alexander Winkler zum Ausgleich zu kommen (18.). Mehr Offensive war von den Hachingern nicht zu sehen, und für die überlegene Heimelf erhöhte kurz vor der Pause Alessio Hasler nach einer Ecke, bei der Avdija keine besonders glückliche Figur abgab (45.+3).

In der zweiten Hälfte kam von der SpVgg ein kleines Aufbäumen, doch weder ein Freistoß von Winkler (57.) noch eine gefährliche Hereingabe von Moritz Müller in den Illertissener Strafraum (63.) konnten die Gäste verwerten. Die Heimmannschaft machte es hingegen kurz darauf besser und nach einer zu zaghaften Verteidigung von Hachings Rechtsverteidiger Dominik Lindermeir hämmerte Milic eine Hereingabe nach einer Drehung sehenswert unter die Latte zum vorentscheidenden 3:0 (69.).

Nach den ersten beiden Auftaktsiegen ist die Euphorie bei der SpVgg etwas verflogen. Zuletzt bei der mageren Nullnummer gegen Eltersdorf und nun bei der deutlichen Pleite in Illertissen zeigten sich die Hachinger nicht von ihrer besten Seite. Unabhängig davon darf man bei dem am kommenden Spieltag spielfreien Tabellensiebten gespannt auf die Entscheidung zur Führungsposition an der Seitenlinie sein. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl hatte vor dem Saisonstart angekündigt, bis spätestens nach dem vierten Spieltag einen neuen Cheftrainer zu präsentieren.

Trainerfrage bleibt weiterhin offen

Inwieweit die stockenden Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern bezüglich Wunschkandidat Holger Seitz überhaupt vorangeschritten sind, ist mehr als nur offen. Sollte keine Einigung mit dem Hachinger Kooperationspartner erzielt werden, müssten seitens der SpVgg andere Kandidaten kontaktiert werden. Dies schloss bis vor Kurzem Hachings Sportdirektor Markus Schwabl kategorisch aus. Auf der anderen Seite wird Janek Frensch von den Verantwortlichen demonstrativ als Interimstrainer bezeichnet, was derzeit einige Fragezeichen bei der offenen Cheftrainer-Rolle hinterlässt.

FV Illertissen – SpVgg Unterhaching 3:0 (2:0) SpVgg Unterhaching: Avdija – Lindermeir (72. Kodaj), Obermeier, Winkler, Breuer – Westermeier, Strunz (46. Spann) – Beusch (62. Weiß), Stiefler, Müller – Krupa (64. Pfeiffer) Tore: 1:0 Milic (8.). 2:0 Hasler (45.+3), 3:0 Milic (69.)