SpVgg Unterhaching kann im Fernduell mit Würzburg wieder auf Schwabl bauen

spvgg unterhaching, rot, gegen tsv schwaben augsburg, 11.04.2026jeroen krupa beim 4:0foto: bro – Foto: brouczek

Für den Saisonendspurt Sicht lichten sich die Reihen im Hachinger Lazarett wieder. Mit Ausnahme des an der Schulter schwer verletzten Tizian Zimmermann fehlte kein Spieler im Trainingsbetrieb. Kapitän Markus Schwabl ist nach seiner auskurierten Verletzung wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der spielende Sportdirektor steht SpVgg-Cheftrainer Sven Bender ebenso wieder zur Verfügung wie Christoph Ehlich, der im vergangenen Spiel gegen Schwaben Augsburg pausierte. Der langzeitverletzte Timon Obermeier ist auch wieder im Trainingsbetrieb zurück, ein Einsatz des Innenverteidigers in Fürth kommt allerdings noch zu früh.

Die SpVgg Unterhaching und der FC Würzburger Kickers gehen im Gleichschritt in den Saisonendspurt in der Regionalliga Bayern. Sowohl die SpVgg als Dritter als auch der eine Position besser postierte Konkurrent aus Unterfranken kämpfen in den verbleibenden sechs Spielen um Platz zwei, der zu Relegationsspielen zur 3. Liga berechtigt. Im Fernduell treten die Hachinger an diesem Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth II an, die Würzburger spielen zeitgleich in Memmingen.

16 Jahre alter Constantin Strunz feierte sein Debüt für die SpVgg Unterhaching

Auch die jungen Talente besitzen bei den Hachingern derzeit trotz gut gefülltem Kader gute Einsatzchancen. Bender setzte zuletzt beim 5:0 gegen Augsburg auf einige Eigengewächse. Marinus Spann, Leo Kainz und der erst 16 Jahre alte Constantin Strunz wurden eingewechselt. Und Wesley Krattenmacher unterstrich seine Joker-Rolle mit einem Tor. „Jeder weiß, dass ich gerne bereit bin, jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, wenn sie Leistung bringen und es verdient haben“, sagt Bender zu den jungen Wilden.

In Fürth treffen die Hachinger auf eine Mannschaft, die ebenfalls sehr viele Junge hat. Die Reserve des Zweitligisten ist nicht zu unterschätzen, obwohl das Team akut abstiegsgefährdet ist und als Außenseiter ins Spiel geht. Die Zweite der „Kleeblättler“ ist sehr heimstark und hat noch keine Partie vor den eigenen Anhängern verloren. Zudem hat der Trainerwechsel Anfang April von Roberto Hilbert zu Ex-Hertha BSC-Profi Christian Fiedler bei den Mittelfranken offenbar noch einmal frische Kräfte entfacht. Der Hachinger 5:2-Heimsieg im Hinspiel vor über einem Jahr kann vor dem Hintergrund der stark veränderten Vorzeichen für das Rückspiel kaum mehr als Referenz herangezogen werden. (rmf)