SpVgg Unterhaching II verspielt Vorsprung in Garmisch

Durch das Remis beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen verkürzt sich der Abstand auf die Verfolger, die Winterpause naht für den Tabellenführer.

Jetzt wird es langsam Zeit, dass die Winterpause kommt. Die SpVgg Unterhaching II dürfte sich wohl auf der letzten Rille als Tabellenführer in die Winterpause schleppen. Nach dem 2:2 (1:0) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist der Vorsprung auf die Verfolger nun auf vier Zähler geschrumpft. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz, der keine spielerische Gala mit Tiki-Taka und wunderbar herausgespielten Toren nicht möglich macht. Gekickt wurde Hoch und Weit mit einem offenen Schlagabtausch als Folge. Der Zufall waren neben den beiden Mannschaften und dem Schiedsrichtergespann ein weiterer Faktor der Partie. Dazu kam noch, dass die zweite Mannschaft den zuletzt überragenden Tim Hannemann an den Regionalliga-Kader abgeben musste.

Dennoch sah es lange gut aus für die Hachinger, die zuvor zwei der letzten drei Spiele verloren hatten. Nach einer Viertelstunde packte Jason Eckl ein starkes Solo aus und brachte die Hachinger in Führung. Mit dem 14. Tor beim 20. Einsatz ist er Teamkollege Philipp Zimmerer (15 Tore) auf den Fersen und schon die Nummer drei in der Torjägerliste der Landesliga Südost. Nach der Pause legte dann noch Gabriel Freimuth das 2:0 nach (78.) und angesichts der überschaubaren Restspielzeit deutete da alles auf einen Arbeitssieg hin, mit dem die Wintermeisterschaft eingetütet ist. Doch dann lief eine ganze Menge schief und dieses Paket musste Trainer Robert Rakaric dann auch erst einmal wegatmen müssen. Das 1:2 von Maximilian Heringer (82.) hätte in doppelter Hinsicht nicht fallen dürfen. Coach Rakaric beschwerte sich später, dass die Garmischer in der Strafraumnähe für Nichts einen Freistoß bekamen. Seinem Team musste er dann ankreiden, dass man den ruhenden Ball schlecht verteidigt hat.