SpVgg Unterhaching II verliert auch gegen Aufsteiger VfB Forstinning

Enttäuschte Gesichter: Haching II verliert gegen Forstinning. – Foto: Markus Nebl

Die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching kassiert in der Englischen Woche die zweite Niederlage. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Ebersberg hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Ebersberg ist in der noch jungen Landesliga-Saison hinter den Überfliegern des TSV Murnau die zweite Mannschaft, die bislang noch kein Spiel verloren hat. Nach den 90 Minuten im Sportpark Neuried gab es keine offenen Fragen mehr, warum das so ist. Forstinning machte ein bockstarkes Spiel und war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Hachinger Spieltagsmannschaft.

In der Englischen Woche der Landesliga Südost bleibt der sportliche Ertrag der SpVgg Unterhaching II bei Null. Nach dem 1:3 (0:1) gegen den VfB Forstinning blieb die Feststellung, dass der Gegner an diesem Tag eine Nummer zu groß war.

Nach dem schwachen Spiel zuletzt in Kastl (0:1) war die Leistung der jungen Hachinger dieses Mal besser. Der Hachinger NLZ-Leiter Thomas Schmeizl, der den Trainer Jan Zur Nieden vertrat, konnte seinen Schützlingen nicht wirklich einen Vorwurf machen. Er kam am Ende zum Fazit, dass der Gegner zu stark war.

Dzemo Sefidanoski brachte Forstinning früh in Führung (10.) und auch in der Folgezeit des ersten Durchgangs wäre schon ein 0:2 möglich gewesen. Dieses Tor fiel dann direkt nach dem Wiederanpfiff durch Antonio Saponaro (49.). Etwas Hoffnung kam auf, als Felix Müller den Anschlusstreffer erzielte (57.). Nach dem zweiten Saisontor des Angreifers gab es aber nicht diesen Moment, in dem das Spiel kippen konnte. Bis zu der 1:3-Entscheidung von Dimitar Kirchev (69.) hatten die Hachinger keine wirkliche Ausgleichschance.

Somit hat man nach zuvor zehn Punkten aus vier Spielen in der Englischen Woche zweimal verloren. Mit zehn Punkten aus acht Spielen befindet man sich im Mittelfeld der Liga. In den nächsten Spielen geht es gegen die Liga-Kellerkinder Eggenfelden und Wacker München. Wenn man in diesen Spielen im großen Stil punktet, dann hat man seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte weiter sicher.