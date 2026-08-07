SpVgg Unterhaching II: Trainer Jan Zur Nieden erhält Dauerstelle Landesliga Südost von Nico Bauer · Gestern, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Nebl

Jan Zur Nieden darf das Projekt mit der zweiten Mannschaft nach einer Testphase nun dauerhaft betreuen. Die jüngste Mannschaft der Landesliga Südost trifft am Sonntag auf den SV Nord-Lerchenau.

Die jüngste Mannschaft der Landesliga Südost ist angetreten, um zu lernen und erste Schritte im Männerfußball zu machen. Dieses Projekt kommt bei der SpVgg Unterhaching II ins Laufen. Nach dem ersten Saisonsieg im dritten Ligaspiel geht die Reise nun weiter zu dem Aufsteiger SV Nord-Lerchenau (Sonntag, 15.30 Uhr). Trainer Jan Zur Nieden bekam in der vergangenen Woche die Zusage, das Projekt mit der Spieltagsmannschaft nach einer Testphase nun dauerhaft betreuen zu dürfen. „Für diese Position als Trainer der zweiten Mannschaft bin ich dem Verein sehr dankbar“, sagt Jan Zur Nieden, der voll hinter der Idee steht. Er hat richtig Bock darauf, die jungen Spieler aus dem Kader der U19 in den Erwachsenenbereich zu führen.

Die Landesliga bietet den Kickern aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft sowie der U19 die Gelegenheit, sich für die Regionalliga zu empfehlen. Jan Zur Nieden bestätigt auch, dass Regionalliga-Trainer Janek Frensch und der sportliche Leiter Markus Schwabl die Spiele sehen. Somit wurden in der Vorwoche bei dem 4:2-Sieg gegen Moosinning die drei Tore von Cornelius Pfeiffer wahrgenommen. Er gehört laut dem Trainer „zu den Jungs, die zuletzt bei den Profis eher wenig Spielzeit hatten“. Der finale Kader für das Sonntagsspiel von Haching II im Münchner Norden wird erst nach dem Samstagskick der Regionalliga gefällt und dann spielen auch die Planungen für den Pokal in Heimstetten (Dienstag) eine Rolle.