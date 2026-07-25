SpVgg Unterhaching II startet ohne Trainer in die Saison

Die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching spielt am Sonntag gegen den ESV Freilassing. U15-Trainer Jan Zur Nieden betreut das Team übergangsweise in den ersten beiden Spielen.

Dieses Wochenende startet die SpVgg Unterhaching mit ihren Herrenmannschaften in den Ligabetrieb und es gibt Fragezeichen an allen Ecken und Enden. Am Sonntag (14 Uhr, Sportpark Neuried) startet die SpVgg Unterhaching II gegen den ESV Freilassing in die Landesliga Südost und auch da kann man kaum einschätzen, wie die Saison laufen wird.

In der vergangenen Saison hatten die Hachinger gefühlt alle paar Wochen einen anderen Trainer und in der Rückrunde betreute Thomas Kasparetti das Team. Er ist mit Herren-Cheftrainer Sven Bender kürzlich zurückgetreten und damit sind zum Punktspielstart viele Trainerfragen offen. Der Landesliga-Spieltagskader wird in den ersten beiden Spielen von U15-Trainer Jan Zur Nieden betreut. NLZ-Leiter Thomas Schmeizl sagt, dass man die Lösung für die Landesliga dann zusammen mit den langfristigen Trainerentscheidungen bei der Regionalliga-Mannschaft fällen werde. Der Verantwortliche in der Landesliga soll als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft involviert sein und auch engen Kontakt zur U19 haben. Aus diesen beiden Kadern wird auch künftig die Spieltagsmannschaft der Landesliga gebildet.

In der vergangenen Saison hatte man als Tabellenführer zwischenzeitlich sieben Punkte Vorsprung und war heißer Kandidat für die Bayernliga. In der zweiten Saisonhälfte gab es den Einbruch und diese Saison hat niemand die Hachinger für ganz vorne auf der Liste. Auch Thomas Schmeizl sagt, dass er mit einem oberen Mittelfeldplatz zufrieden wäre. „Wir haben diesmal nicht die erfahreneren Spieler mit 22 oder 23 Jahren“, sagt Schmeizl. Diese Kicker, die schon im Herrenbereich angekommen sind, waren in der Vorsaison die Leute, die Haching an die Tabellenspitze schossen.

Thomas Schmizl hat auch ein perfektes Beispiel für den Sinn der Spieltagsmannschaft: „Marinus Spann hat die gesamte Saison in der Landesliga gespielt. Und jetzt ist er ein Startelf-Kandidat in der ersten Mannschaft.“

Eine Abmeldung der zweiten Herrenmannschaft war intern kein Thema, weil dann die Lücke zwischen Regionalliga und U19 zu groß werden würde. Die Spieltagstruppe soll, auch wenn es dieses Jahr personell alles noch etwas enger werden könnte, wieder die Relaisstation sein, in der talentierte Jugendkicker die ersten Schritte im Männerfußball machen. Mit guten Leistungen kann man sich dann intern für die Regionalliga empfehlen. Mit dem Heimspiel gegen Freilassing beginnt die U19-Werbeveranstaltung für die erste Herrenmannschaft auf ein Neues.