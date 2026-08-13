SpVgg Unterhaching II schießt acht Tore in zwei Spielen

Die Zweitvertretung hat gegen Moosinning den ersten Saisonsieg geholt. Beim SV Nord-Lerchenau gab es ein 4:4-Spektakel.

Es wäre nicht ganz neu, wenn die Leistungskurve der Spieltagsmannschaft SpVgg Unterhaching II im laufe der Landesliga-Saison nach oben geht. Junge Spieler machen hier die ersten Schritte im Herrenfußball und die bringen schon erste Ergebnisse. Mit dem ersten Sieg (4:2 gegen Moosinning) und dem Spektakel beim SV Nord-Lerchenau (4:4) hat man satte acht Tore in zwei Spielen geschossen. Das macht Hoffnung für einen weiteren Erfolg gegen Aufsteiger SV Planegg-Krailling (Samstag, 14 Uhr, Sportpark Neuried). „Wir sehen schon die Lerneffekte“, sagt Trainer Jan Zur Nieden. Bei den jungen Spielern aus der Hachinger U19 sieht der Trainer aktuell bereits Fortschritte in der Eingewöhnung. „Im Herrenbereich muss man deutlich körperlicher spielen“, sagt Jan Zur Nieden nach den ersten Duellen gegen Vereine, die mit gestandenen Mannschaften gegen den Abstieg punkten wollen. Das körperliche Spiel hat sich deutlich gebessert. „Spielerisch sind wir gut dabei“, sagt der Trainer. Bei dem fußballerischen Potenzial und der taktischen Ausbildung haben die Kicker aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter eher Vorteile gegenüber den meisten anderen Vereinen der Liga. Jan Zur Nieden sieht aber auch Fortschritte im mentalen Bereich: „Wir haben gelernt, in hektischen Spielphasen cooler zu bleiben.“ Ein Ergebnis von Hektik waren in den ersten Spielen zwei Rote Karten, mit denen man sich Unterzahlspiel einhandelte und zwei Innenverteidiger gleichzeitig ersetzen musste. Luis Hasenstab ist nach abgesessener Sperre wieder mit dabei und Lapo Klee muss gegen Planegg noch zuschauen. Aufsteiger Planegg hat sich in den ersten fünf Spielen mit fünf Punkten (ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) in der Landesliga schon gut zurechtgefunden. Die Hachinger Bilanz mit vier Punkten aus vier Spielen ist vergleichbar.