SpVgg Unterhaching II reagiert gnadenlos auf Unterföhringer Hektik-Masche

Der Landesliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II zieht dem FC Unterföhring im Landkreisduell früh den Stecker.

Unterhaching – Erst kommt Haching und dann ganz lange nichts. Nach dem 3:0 (1:0)-Sieg der SpVgg Unterhaching II beim FC Unterföhring hat der Tabellenführer der Landesliga Südost schon satte fünf Punkte Vorsprung auf den Rest. Dahinter liegen acht Teams vier Punkte auseinander.

Der FC Unterföhring wählte diesmal einen besonderen Ansatz mit Emotion und Anstrengungen, das Treiben auf dem Platz wild und hektisch zu machen. Die Atmosphäre sollte die jungen Hachinger Kicker aus dem Konzept bringen. Das war der Ansatz – und die Antwort war gnadenlos, denn der erste Schuss der Gäste war das Führungstor. „Da haben wir alles wunderbar beruhigt“, sagte der Hachinger Trainer Robert Rakaric später. Samuel Weiß leistete vom Flügel aus eine starke Vorarbeit und Marinus Spann zog trocken ab.

In der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel ohne die ganz großen Torchancen. Haching konnte das Spiel in Führung liegend gut kontrollieren. Den Hausherren fehlten die Mittel, um den defensiv wieder einmal fehlerfreien Tabellenführer in Schwierigkeiten zu bekommen. Klar war aber auch, dass die Hachinger dem zweiten Tor näher waren als Unterföhring dem Ausgleich.

„Nach der Pause wurden wir offensiv stärker, und dann sind auch die Tore gefallen“, sagte später Rakaric. Samuel Weiß (55.) und Gabriel Freimuth (64.) machten mit dem Doppelschlag quasi den Deckel auf das Spiel. Rot-Blau gab den Takt an, hatte viel Ballbesitz, und dann spiegelten sich die Kräfteverhältnisse auch auf der Anzeigetafel wider.

Sven Bender schaut zu

Den siebten Sieg in Folge brachte man dann vor den Augen von Regionalliga-Cheftrainer Sven Bender sicher nach Hause. Es gab aber auch eine Situation, bei der es eigentlich einen Elfmeter für Unterföhring hätte geben müssen. Robert Rakaric sah das im Nachhinein entspannt, weil der Anschlusstreffer zum 1:3 Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel wahrscheinlich auch nicht groß verändert hätte. In der Schlussviertelstunde wurde es noch einmal richtig hektisch auf dem Rasen.

Die Gäste zeigten eine reife Leistung, und die Botschaft kam beim Trainerteam der Ersten an, dass man sich auf diese Talente auch in der Regionalliga verlassen kann. Positiver Nebeneffekt des Spieltags war das Unentschieden des Zweiten 1860 Rosenheim. Mit fünf Punkten Vorsprung hat Haching II realistisch die Tabellenführung nun länger in der Hand.

FC Unterföhring – SpVgg Unterhaching II 0:3 (0:1) Unterhaching II: Staniek, Böhnke, Kainz, Martens, Schweinsteiger (46. Meiner), Spann, Freimuth, Hodzic, Zimmerer, Eckl (46. Hannemann), Weiß Tore: 0:1 Spann (9.), 0:2 Weiß (55.), 0:3 Freimuth (64.)