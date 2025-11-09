SpVgg Unterhaching II kassiert Niederlage gegen Rosenheim

TSV 1860 Rosenheim siegt 2:1 beim Tabellenführer und rückt bis auf sechs Punkte heran – Haching II fehlt in der Schlussphase die Kraft.

In der Fußball-Landesliga wird das Phänomen SpVgg Unterhaching II massiv bewundert. Die Spieltagsmannschaft trifft sich einmal pro Woche, hat dann in der Regel nur einen Einwechselspieler und bügelt alles weg, was kommt. In den letzten Wochen vor der Winterpause geht dem Tabellenführer nun aber doch etwas die Luft aus. Im Topspiel gegen den neuen Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim setzte es eine 1:2 (1:2)-Heimniederlage.

„Rosenheim wollte den Sieg einfach mehr“, sagt der Hachinger Trainer Robert Rakaric. Seine Mannschaft konnte in Rückstand liegend diesmal einfach nicht zulegen. „Wir kommen aktuell auf der Felge daher“, sagt Rakaric, der die Winterpause sehr herbeisehnt. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den neuen Zweiten Rosenheim gilt es nun, in den letzten drei Ligaspielen Platz eins in die fußballfreie Zeit zu retten.

Das 0:1 der Gäste war eine Begegnung mit der Vergangenheit, denn Noah Markulin spielte in der vorigen Saison noch für Haching II in der Bayernliga. Den Rückstand egalisierte Jason Eckl (27.), der diesmal andere zur Ersten Mannschaft berufene Spieler (Zimmermann, Hannemann, Leuthard) vertreten musste. Der neuerliche Konter der Rosenheimer war noch vor der Pause ein Sonntagsschuss von Leon Tutic (40.), den der Rosenheimer so auch nicht jeden Tag trifft.

Dann mussten die Hachinger Talente lernen, dass ein Rückstand gegen 1860 Rosenheim fatal ist. Die Gastgeber hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, mühten sich und hatten dennoch keine wirklich gefährlichen Torszenen. Rosenheim stand massiv, machte im Bollwerk ohne Fehler dicht und beförderte den Ball in der Regel hoch und weit nach vorne. Es war fürchterlich zäh und die Partie änderte ihren Charakter auch nicht nach der Roten Karte von Khong-In (68.). Rosenheim mauerte sich dann noch ein bisschen mehr ein und dem Tabellenführer fehlten die Ideen, wie er den Doppelriegel knacken sollte. Man hatte das Gefühl, dass an diesem Abend auch eine weitere Stunde Fußball das Ergebnis nicht mehr geändert hätte. (rmf)

SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 Rosenheim 1:2 (1:2). Haching II: Staniek, Kainz, Martens, Meiner, Schweinsteiger (56. Böhnke), Spann, Freimuth, Hodzic, Zimmerer, Eckl, Weiß. Tore: 0:1 Markulin (12.), 1:1 Eckl (27.), 1:2 Tutic (40.). Rot: Khong-In (68.).