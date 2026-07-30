SpVgg Unterhaching II kassiert 0:8-Klatsche in Murnau

Die Zweite Mannschaft von Unterhaching verliert am zweiten Spieltag mit 0:8 beim Meisterschaftsaspiranten. Nach vier Minuten stand es bereits 2:0 – und es wurde noch schlimmer.

Im ersten Saisonspiel hat die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga sehr unglücklich verloren, mit einem ganz späten 0:1 in der Nachspielzeit. Beim Gastspiel in Murnau war die Sache eigentlich nach fünf Minuten durch. Die Hachinger gingen bei dem Meisterschaftsaspiranten mit 0:8 (0:6) ganz böse unter.

In der sechsten Minute hatten die Hachinger ihren ersten Torschuss, der ein Stück über den Kasten ging. Das Problem war, dass es da schon 2:0 für die Murnauer stand. Es kam an diesem Abend so richtig viel zusammen. Zum einen lief bei den Gastgebern viel bis alles, bei den Hachingern nichts. Die junge Mannschaft bekam eine Lerneinheit, wie hoch das Niveau sein kann, wenn eine Spitzenmannschaft einen Sahnetag erwischt hat.

Zur Pause hatte Murnau schon das halbe Dutzend vollgemacht und es drohte sogar die Zweistelligkeit. Diesen Super-Gau konnten die Hachinger vermeiden mit einer zweiten Hälfte, in der sie besser mitspielten und den Gegner weit genug vom eigenen Tor fernhielten. Die Gegentore sieben und acht fingen sich die Gäste erst in den Schlussminuten. Trainer Jan zur Nieden sagte dann aber auch, dass das Ergebnis in der Höhe so in Ordnung ginge.

Das böse 0:8 hätte man lediglich statistisch enger gestalten können. Immer wieder hatten die Gäste auch ihre Offensivaktionen mit gefährlichen Abschlüssen. „Wir hätten schon auch unsere zwei bis drei Tore machen können“, sagte der Hachinger Coach. So haben die jungen Kicker bei den ersten Spielen im Herrenbereich Lehrgeld bezahlt und warten nach zwei Ligaspielen noch auf den ersten eigenen Treffer.

Bei der Spieltagsmannschaft in der Landesliga war man darauf vorbereitet, dass es personell eng werden würde. Nach dem Horrorabend von Murnau wird es noch einmal knackiger. Im zweiten Spiel gab es die zweite Rote Karte. Diesmal erwischte es Lapo Klee, der die klassische Notbremse auspackte, als bei 0:6 eine Viertelstunde vor dem Ende längst alles klar war. Auch er wird nun wohl mindestens zwei Spiele zusehen müssen. Gegen Freilassing hatte sich Luis Hasenstab für die Beleidigung eines Gegners schon ziemlich unnötig Rot eingefangen. (nb)

TSV Murnau – SpVgg Unterhaching II 8:0 (6:0).

Haching: Kohler, Krenzer, Pfeiffer (63. Mussong), Müller, Weiß (46. Lemke), Michelini, Mocquot, Klee, Knörchen, Ibrakovic, Schmid.

Tore: 1:0 Erhard (3.), 2:0 Braun (4.), 3:0 Erhard (16.), 4:0 Kutter (28.), 5:0 Lautenbacher (32.), 6:0 Erhard (45.+3), 7:0 Nebl (86.), 8:0 Henn (90.+3).

Rot: Klee (77., Notbremse).