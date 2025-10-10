SpVgg Unterhaching II deklassiert TSV Grünwald im Derby

Mit einem 5:1-Heimsieg baut Unterhaching II seine Tabellenführung aus, während Grünwald nach einer frühen Roten Karte zurückfällt.

Am Ende waren alle ganz froh, als der Schiedsrichter das Landesliga-Südderby abgepfiffen hatte. Tabellenführer SpVgg Unterhaching II hatte eindrucksvoll seine Klasse bewiesen mit einem 5:1 (4:1) gegen den TSV Grünwald, der den Frusttag nach 90 Minuten endlich überstanden hatte.

Die erste Halbzeit war das Beste in den fünf Wochen, die ich hier die Verantwortung trage.

Robert Rakaric Trainer Haching II

Zuvor hatte Tabellenführer Unterhaching acht Spiele in Serie gewonnen und Sieg neun nahm nach gerade einmal 120 Sekunden Form an. Die Gastgeber spielten einen wunderbaren Angriff über Nicolas Böhnke und Samuel Weiß. Jason Eckl nutzte die erste Chance des Spiels und machte sein erstes von drei Toren an diesem Abend. Hachings Trainer Robert Rakaric ging das Herz auf, wie schön man das Tor herausspielte.

Auf der anderen Seite hätte der Grünwalder Co-Trainer Florian de Prato am liebsten in die Bande gebissen. Er hatte seine Mannschaft vor bestimmten Hachinger Aktionen gewarnt mit dem Ergebnis, dass genau diese Angriffe zu den Toren führten. Diese bessere A-Jugend der SpVgg hat schon eine beeindruckende Reife, eine defensive Konsequenz und offensive Entschlossenheit. Nach den weiteren Toren von Jason Eckl (23.) und Philipp Zimmerer (28., 31.) war mit einem 4:0 nach gut einer halben Stunde alles klar.

Grünwald wollte mit Männerfußball gegenhalten und bemängelte später, dass der Schiedsrichter fast nichts laufen ließ. Ein bisschen zu viel Männerfußball war das harte Einsteigen von Daniel Halbich, dessen Arbeitstag in Minute elf mit der Roten Karte beendet wurde. Die Gäste bemängelten, dass der Schiedsrichter in dieser frühen Spielphase auch eine Zeitstrafe als letzte Warnung hätte verwenden können. In Unterzahl wurde es dann richtig schwer, aber nicht unmöglich. Beim Stand von 2:0 hatte Grünwald dann zwei Topchancen, mit denen man noch einmal ins Spiel hätte kommen können. Wie schon in den letzten Spielen zeigte sich, dass Grünwald zu viele Chancen für ein Tor braucht. Kurz vor der Pause gelang Marcel Kosuch das 4:1 (39.), aber das war nicht viel mehr als der Tropfen auf den heißen Stein.

In Durchgang zwei passierte dann nichts Weltbewegendes mehr. Jason Eckl traf in der 89. Minute noch einmal und ist nun mit zehn Saisontoren Nummer drei der Landesliga-Torschützenliste hinter seinem Hachinger Kollegen Philipp Zimmerer (13) sowie dem Grünwalder Laris Stjepanovic (11). Robert Rakaric war dann auch voll des Lobes über seine Neufach-Sieger und Derby-Sieger: „Die erste Halbzeit war das Beste in den fünf Wochen, die ich hier die Verantwortung trage.“ Für die Liga ist es eine Drohung, dass der Seriensieger immer besser wird und sich nun an der Spitze so richtig fest zementiert. Beim TSV Grünwald soll es schon zur Pause in der Kabine richtig laut geworden sein. Mit zwei Niederlagen und neun Gegentoren hat man nun wieder ein gutes Stück den Anschluss nach ganz vorne verloren.