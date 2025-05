Kämpft um den Klassenerhalt: Die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching. – Foto: mb.presse / Butzhammer

SpVgg Unterhaching II: David Leitls 17-Meter-Kracher bedeutet den Sieg Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Haching II

Die SpVgg Unterhaching II hat einen kleinen Lauf und rüstet sich damit für die Abstiegs-Relegation.

Unterhaching – Bayernligist SpVgg Unterhaching II hat trotz Top-Gegnern einen richtigen Lauf mit vier Spielen ohne Niederlage. Für den direkten Klassenerhalt kommt die Serie zu spät, aber mit dem 3:2 (1:1) beim TSV Kottern holte der Hachinger Nachwuchs auswärts das gleiche Ergebnis wie zwei Wochen zuvor in Ismaning. Die Hachinger spielten in Kottern gegen eine weitere Bayernliga-Spitzenmannschaft, und in solchen Spielen tut man sich aktuell recht leicht. Die junge Truppe von Trainer Marc Endres geht als Außenseiter in die Matches und konzentriert sich in erster Linie darauf, mit einer gut gestaffelten Defensive den Spielverderber zu geben. Haching machte in Kottern die Räume sehr eng und damit den natürlich spielbestimmenden Gastgebern das Leben schwer. Marc Endres macht aber auch deutlich, dass sich der Lauf von vier guten Auftritten ohne Niederlage schnell drehen kann: „Wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze herankommen, dann verlieren wir gegen jede andere Mannschaft.“

SpVgg Unterhaching II: David Leitl schoss den Bayernligisten zum Sieg Demnächst werden die Hachinger aber die Erfahrung in die Relegation mitnehmen, dass sie immer wieder Rückstände in Siege umgedreht haben. In Ismaning machte man aus einem 0:2 ein 3:2 Und diesmal ging Kottern 1:0 (Matthias Jocham, 8.) sowie 2:1 (Achim Speiser, 47.) in Führung. Die SpVgg bewahrte die Ruhe und schlug eiskalt zu. Mit einem Distanzschuss von Ben Erlmann glich der Gast erstmals aus (23.), und dann verwandelte Dominique Girtler einen unstrittigen Foulelfmeter zum 2:2 (64.). Zuvor musste die SpVgg defensiv hart arbeiten und hatte auch etwas Glück, nicht deutlicher ins Hintertreffen geraten zu sein.