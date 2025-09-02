SpVgg Unterhaching holt Torjäger von Regionalliga-Konkurrenz und aus Landesliga

Der Regionalliga-Tabellenführer hat nochmal zugeschlagen. Die SpVgg Unterhaching verpflichtet zwei torgefährliche Stürmer. Einer kommt aus Nürnberg.

Regionalliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching hat seine Offensive mit zwei neuen Spielern verstärkt. Mit Jeroen Krupa (22) vom 1. FC Nürnberg II und Moritz Müller (26) vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen kommen zwei Angreifer in die Vorstadt, die unterschiedliche Profile mitbringen – und dennoch dasselbe Ziel verfolgen: Haching im Aufstiegskampf noch gefährlicher zu machen.

Es folgten sechs Einsätze in der 3. Liga, ehe Krupa zur Saison 2024/25 zur U23 des 1. FC Nürnberg wechselte. In Franken machte er sofort auf sich aufmerksam: In 21 Spielen in der Regionalliga Bayern traf er neunmal und bereitete drei weitere Treffer vor. Damit wurde er zu einer der Offensivstützen der Nürnberger Reserve.

Krupa gilt als klassischer Strafraumstürmer, der zugleich mit Tempo und Beweglichkeit überzeugt. Der gebürtige Ingolstädter machte seine ersten Schritte im Nachwuchs des FC Ingolstadt 04, wo er ab 2019 in der U17 und U19 ausgebildet wurde. In der Saison 2021/22 folgte das große Highlight: Mit gerade einmal 19 Jahren feierte er in der Zweiten Liga gegen Dynamo Dresden sein Profidebüt.

In Unterhaching soll Krupa nun den nächsten Karriereschritt machen. Er unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen – ein klares Signal, dass er in der Sturmspitze eine zentrale Rolle einnehmen soll.

Ein ganz anderes Profil bringt Moritz Müller mit. Der 26-Jährige ist ein erfahrener Offensivspieler, der über Jahre hinweg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen für Furore gesorgt hat.

Torjäger aus Garmisch-Partenkirchen: Moritz Müller versucht‘s nochmal in Regionalliga

Dort wurde der gebürtige Oberhausener zum absoluten Leistungsträger: Seit 2018 erzielte er für den Traditionsverein aus dem Werdenfelser Land 109 Tore und lieferte 42 Vorlagen – beeindruckende Zahlen, die seinen Status als Torjäger unterstreichen.

Bereits in der Saison 2022/23 schnupperte Müller Regionalligaluft bei Türkgücü München, kam dort allerdings nur zu neun Einsätzen. Nun will er bei der SpVgg Unterhaching beweisen, dass er seine Treffsicherheit auch auf höherem Niveau abrufen kann. Müller unterschrieb bis 30. Juni 2026 und trägt künftig die Rückennummer 24.

Für Sportdirektor Markus Schwabl fügen sich beide Neuzugänge perfekt ins Gesamtbild des Kaders ein: „Mit Jeroen und Moritz bekommen wir zwei Spieler, die unterschiedliche Profile mitbringen, uns aber beide auf ihre Weise sofort weiterhelfen können.“

Während Krupa mit Dynamik und Abschlussstärke überzeugt, steht Müller für Erfahrung, Ruhe im Strafraum und eine enorme Torgefahr.

Die SpVgg Unterhaching setzt mit diesen Transfers ein klares Signal: Der Tabellenführer will die Breite des Kaders erhöhen, um im langen Regionalliga-Alltag bestehen zu können – und gleichzeitig die Weichen für den erhofften Gewinn der Meisterschaft stellen.