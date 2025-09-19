SpVgg Unterhaching holt in Unterzahl einen Punkt in Buchbach

Die SpVgg Unterhaching verlor in der Vorwoche erstmals gegen Top-Team Aubstadt. Jetzt ging es für die Bender-Elf zum unangenehmen Auswärtsspiel nach Buchbach.

Unterhaching – Das Top-Spiel des neunten Spieltags steigt zwischen dem TSV Buchbach und der SpVgg Unterhaching . Der Drittliga-Absteiger steht auf Rang eins, musste in der vergangenen Woche jedoch die erste Pleite hinnehmen. Bei einem weiteren Punktverlust könnte der Abstand auf den Zweitplatzierten aus Aubstadt weiter schmelzen.

Mit Blick auf die Spielstätte verspricht die Begegnung einen heißen Fußballabend. In der SMR-Arena sind die Buchbacher bislang die drittbeste Heimmannschaft der Liga. Auch der Trainer der Spielvereinigung, Sven Bender, weiß um die Herausforderung des Auswärtsspiels: „Buchbach spielt besonders zu Hause sehr intensiv – die Atmosphäre und der Charakter der Abendspiele dort sind einzigartig“, sagt er auf der Vereinsseite.

Torgefährliche Spieler auf beiden Seiten

Der Ex-Profi spricht auch von der Buchbacher Mannschaft in den höchsten Tönen: „Sie treten variabel, zielstrebig und mit viel Power auf. Das wird eine richtig harte Auswärtsaufgabe, auf die wir uns aber trotzdem freuen.“ Besonders Tobias Stoßberger (vier Tore, eine Vorlage) und Albano Gashi (drei Tore, zwei Vorlagen) bringen ihren TSV immer wieder auf die Erfolgsspur. Mit jeweils fünf Scorerpunkten werden die beiden auch gegen den Liga-Primus gefordert sein.

Es wird allerdings spannend zu sehen sein, wie die Buchbacher mit dem dramatischen 1:1-Unentschieden gegen Memmingen letzten Freitag umgehen. In der 90. Minute setzte es dort den Knockout. Trotzdem zählt diese Partie als Topspiel, das auch der TSV Buchbach aktiv mitgestalten möchte: „Der Abstand zu Haching ist aus meiner Sicht überschaubar, deswegen sind wir ja auch Teil dieses Topspiels. Dem wollen wir gerecht werden“, sagt TSV-Coach Aleksandro Petrovic auf der Vereinsseite.

Auf Hachinger Seite muss die Petrovic-Elf besonders auf das vielleicht torgefährlichste Trio der Regionalliga achten. Mit Jorden Aigboje (fünf Tore), Cornelius Pfeiffer (vier Tore, zwei Vorlagen) und Simon Skarlatidis (drei Tore, fünf Vorlagen) werden die Vorstädter immer wieder brandgefährlich. Welcher der angeführten Topspieler heute wieder seine individuelle Klasse aufzeigt, wird sich ab 19 Uhr in Buchbach zeigen. Wir berichten im Live-Ticker. (mh)