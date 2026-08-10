SpVgg Unterhaching holt Ben Westermeier zurück – und verlängert mit Stiefler

Manuel Stiefler freut sich, weiterhin das Hachinger Trikot zu tragen. – Foto: SpVgg

Der 23-Jährige kehrt nach Stationen bei Hannover 96 und dem SSV Ulm in den Sportpark zurück. Gleichzeitig bleibt der 38-jährige Manuel Stiefler für ein weiteres Jahr.

Die Spielvereinigung Unterhaching setzt bei ihrem Neuaufbau auf eine Mischung aus Erfahrung und bekannten Gesichtern. Mit Manuel Stiefler bleibt ein wichtiger Führungsspieler an Bord, gleichzeitig kehrt mit Ben Westermeier ein ehemaliger Hachinger nach Stationen bei Hannover 96 und dem SSV Ulm 1846 zurück.

Mit 183 Drittligaspielen, 109 Partien in der 2. Bundesliga und 86 Regionalliga-Einsätzen bringt Stiefler jede Menge Erfahrung mit. Gerade für die vielen jungen Spieler im Hachinger Kader ist der Routinier deshalb ein wichtiger Ansprechpartner. „Manu ist auf und neben dem Platz enorm wichtig für uns“, betont Präsident Manfred Schwabl.

Stiefler verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027. Der 38-Jährige trägt seit 2021 das rot-blaue Trikot und ist in der Defensive flexibel einsetzbar. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Regionalliga-Partien, erzielte fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Hinzu kamen vier Einsätze und zwei Tore im Toto-Pokal.

Gleichzeitig darf sich Haching über die Rückkehr von Ben Westermeier freuen. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und schaffte unter Trainer Sandro Wagner den Sprung in den Profibereich. In der Aufstiegssaison war Westermeier Teil jener Mannschaft, die über die Relegation gegen Energie Cottbus den Sprung in die 3. Liga schaffte.

Nach seinen Stationen bei Hannover 96 und dem SSV Ulm ist der gebürtige Münchner nun zurück im Sportpark. Insgesamt bringt er bereits 82 Drittligaspiele und 26 Einsätze in der Regionalliga Bayern mit. In Haching trug Westermeier sogar schon die Kapitänsbinde.

Sportdirektor Markus Schwabl sieht in der Rückkehr einen wichtigen Baustein: „Ben ist sowohl sportlich als auch menschlich gereift und kann eine Führungsrolle einnehmen.“ Westermeier selbst freut sich auf seine Rückkehr zu seinen Wurzeln: „Der Verein ist für mich etwas Besonderes und irgendwie auch ein Stück Familie.“

Mit Stiefler und Westermeier stehen damit zwei Spieler für die Hachinger Mischung aus Routine, Vereinsverbundenheit und Führungsqualität. Die Vorstädter wollen diese Eigenschaften mit ihrer jungen Mannschaft verbinden und damit in der kommenden Saison eine erfolgreiche Rolle spielen.