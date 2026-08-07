SpVgg Unterhaching holt Aufstiegshelden zurück

Ben Weistermeier (l.) kehrt zu Unterhaching zurück. – Foto: SpVgg Unterhaching

Westermeier durchlief sämtliche Jugendmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter, ehe ihm der Sprung in den Herrenbereich gelang. In der Aufstiegssaison unter Coach Sandro Wagner gehörte der gebürtige Münchner zu den tragenden Rollen, als Unterhaching in der Relegation gegen Energie Cottbus den Wiederaufstieg in die 3. Liga perfekt machte.

Einen Tag vor dem Heimspiel gegen den SC Eltersdorf verkündet die SpVgg Unterhaching einen Neuzugang. Ben Westermeier ist zurück bei den Vorstädtern. Nach Stationen bei Hannover 96 und dem SSV Ulm 1846 schließt sich der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler wieder der Spielvereinigung an, wo er einst ausgebildet wurde.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Haching holt Ben Westermeier

In der folgenden Drittliga-Spielzeit gehörte er regelmäßig zum Drittligakader und sammelte auf diesem Niveau wertvolle Erfahrung. Insgesamt bringt es der Mittelfeldspieler mittlerweile auf 82 Einsätze in der 3. Liga sowie 26 in der Regionalliga Bayern.

Sportdirektor Markus Schwabl freut sich über den Neuzugang: „Ben war damals in seiner ersten Herrensaison unter Sandro Wagner eine der großen Überraschungen. Wir haben ihn nie aus den Augen verloren und seinen Weg über Hannover und Ulm immer aus der Ferne verfolgt. Ich freue mich, dass sich jetzt die Chance für eine Rückkehr ergeben hat. Er ist ein absoluter Gewinn für unsere junge Truppe, weil er sowohl sportlich als auch menschlich nach den letzten Jahren sehr gereift wirkt und eine Führungsrolle einnehmen kann.“

Für Westermeier selbst ist die Rückkehr etwas Besonderes: „Es fühlt sich einfach gut an, wieder hier zu sein. Ich hatte im Nachwuchsleistungszentrum eine richtig schöne Zeit und konnte in Haching auch den Schritt zum Profispieler machen. Deshalb ist der Verein für mich schon etwas Besonderes und irgendwie auch ein Stück Familie.“

Sportlich blickt der Mittelfeldmann optimistisch nach vorn: „Ich glaube, dass wir gerade durch den Zusammenhalt als Mannschaft und im ganzen Verein viel erreichen können. Ich freue mich wirklich darauf, wieder hier zu sein, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine gute und erfolgreiche Saison spielen.“