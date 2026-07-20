SpVgg Unterhaching gewinnt Merkur CUP ungeschlagen mit nur einem Gegentreffer

Präsident Manni Schwabl und die gesamte SpVgg Unterhaching präsentierten sich als perfekte Gastgeber beim großen Finale um den Merkur CUP 2026. – Foto: Marcus Schlaf

Die SpVgg Unterhaching hat das Finale des Merkur CUP 2026 im eigenen Sportpark gewonnen. Die E-Jugend kassierte in fünf Spielen nur einen einzigen Gegentreffer.

Beim großen Finale um den Merkur CUP 2026 im Sportpark Unterhaching unterstreicht der Gastgeber seinen Favoritenstatus mit einem Turniersieg und Höhenkirchen verkauft sich im Wettbewerb der Jungen teuer. Bei den Mädchen gelang dem FC Ottobrunn ein Achtungserfolg.

„Es war eine wunderbare Veranstaltung, das Wetter hat gehalten und es waren wunderbare Spiele. Die Fairness auf dem Platz und außerhalb des Platzes ist dieses Jahr besonders hervorgestochen“, lautet das Fazit von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl zum Finale des wohl weltgrößten E-Jugend-Turniers.

Nicht nur aus organisatorischer, sondern auch aus sportlicher Sicht konnte sich der Gastgeber besonders freuen. Im Wettbewerb der Jungen mit acht Teams unterstrich die SpVgg ihren Favoritenstatus und gewann die Ausgabe nach einem 2:0-Finalsieg gegen den Kirchheimer SC. Die Jugendmannschaft von Hachings Trainer Marcel Dressel blieb im kompletten Turnier ungeschlagen und kassierte in den fünf Spielen nur einen einzigen Gegentreffer.

Auch die SpVgg Höhenkirchen verkaufte sich bei dem Turnier mit acht Mannschaften teuer. Nach einem 1:1 im ersten Spiel der Gruppe B gegen den SV Heimstetten verlor die Mannschaft des Trainerteams Stephan Kleinfelder und Stefan Popov gegen Kirchheim knapp mit 0:1, ehe beim 0:4 gegen den späteren Turniersieger aus Haching etwas die Luft raus war. „Wir haben in den ersten zwei Spielen sehr viel investiert, aber wir haben den Ball einfach nicht reinbekommen“, meinte der Mannschaftsverantwortliche Davide Musso. Im Unterhachinger Sportpark wurden unter Applaus scheidende Spieler und Verantwortliche mit kleinen Geschenken verabschiedet. „Es war ein super Turnier und eine mega Organisation. Unsere Mannschaft spielt seit fünf Jahren zusammen und wir haben gezeigt, dass wir eine richtige Mannschaft sind“, so Musso.

Beim Finalturnier der acht besten Mädchenmannschaften mischten aus dem südlichen Landkreis auch die Fußballerinnen des FC Ottobrunn kräftig mit. In der Vorrunde der Gruppe B unterlagen die Ottobrunnerinnen zunächst mit 0:3 gegen den Kirchheimer SC sowie mit 0:1 gegen den TSV Turnerbund München. Im dritten Gruppenspiel gegen den späteren Turniersieger FFC Wacker München sprang dann für das Team von Trainer Uwe Liebstückel dann ein respektables 2:2 heraus. „Das war ein super Spiel, dass wir gezeigt haben“, meinte Liebstückel zum ersten Punktgewinn. Nach Platz vier in der Gruppe B legten die FC-Fußballmädels dann im Spiel um Platz sieben noch eine Schippe obendrauf und gewannen gegen den FC Hertha München deutlich mit 3:0. „Wie immer war das Turnier sehr gut organisiert und es war ein schönes Event für die Mädels“, fand der Trainer der Ottobrunnerinnen, der bereits zum vierten Mal am großen Finale um den Merkur CUP teilnahm.