SpVgg Unterhaching gewinnt in Nürnberg – alle Tore fallen per Elfmeter Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der erste Elfmeter: Alexander Winkler (rot) foult Luca Paul Schulten; Nürnberg geht in der 14. Spielminute in Führung. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel

Die SpVgg Unterhaching hat am zweiten Spieltag auswärts beim 1. FC Nürnberg II gewonnen. Alle drei Treffer der Partie fielen vom Elfmeterpunkt.

Der Saisonstart der SpVgg Unterhaching kann nach dem zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern als rundum gelungen bezeichnet werden. Auf den Heimsieg zum Auftakt legten die Hachinger am zweiten Spieltag in einem Elfmeter-Festival mit drei Strafstoßtoren mit einem 2:1 (1:1) auswärts beim 1. FC Nürnberg II nach. Mit dem zweiten Erfolg setzt sich die SpVgg früh in der Saison im oberen Tabellenbereich fest. „Die Mannschaft hat es richtig gut gemacht und da bin ich richtig stolz drauf“, so die Bilanz von Hachings Interimstrainer Jannek Frensch nach dem Auswärtssieg bei den Franken. Im Spiel auf dem Trainingsgelände des Zweitliga-Klubs starteten die Gäste zunächst gar nicht gut. SpVgg-Torwart Erion Avdija musste einen Freistoß zur Ecke abwehren (9.), und nachdem Hachings Kapitän Alexander Winkler den anrennenden Luca Paul Schulten bei dessen Alleingang auf das Hachinger Tor gefoult hatte, versenkte Nürnbergs Joel Skowronek den fälligen Elfmeter zum 1:0 (14.). Auch in der Folge kam von den Gästen eher wenig, ein Kopfball von Alexander Beusch war die Ausnahme (33.). Nach einem Foul an Mike Gevorgyan kippte das Spiel jedoch zugunsten der Gäste: Jeroen Krupa verwandelte abgeklärt vom Punkt zum 1:1 (42.).