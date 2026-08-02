SpVgg Unterhaching gewinnt 2:1 in Nürnberg – alle drei Tore fallen per Elfmeter

Der erste Elfmeter: Alexander Winkler (rot) foult Luca Paul Schulten; Nürnberg geht in der 14. Spielminute in Führung. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel

Die SpVgg Unterhaching hat am zweiten Spieltag auswärts beim 1. FC Nürnberg II gewonnen. Alle drei Treffer der Partie fielen vom Elfmeterpunkt.

Der Saisonstart der SpVgg Unterhaching kann nach dem zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern als rundum gelungen bezeichnet werden. Auf den Heimsieg zum Auftakt legten die Hachinger am zweiten Spieltag in einem Elfmeter-Festival mit drei Strafstoßtoren mit einem 2:1 (1:1) auswärts beim 1. FC Nürnberg II nach. Mit dem zweiten Erfolg setzt sich die SpVgg früh in der Saison im oberen Tabellenbereich fest. „Die Mannschaft hat es richtig gut gemacht und da bin ich richtig stolz drauf“, so die Bilanz von Hachings Interimstrainer Jannek Frensch nach dem Auswärtssieg bei den Franken.

Im Spiel auf dem Trainingsgelände des Zweitliga-Klubs starteten die Gäste zunächst gar nicht gut. SpVgg-Torwart Erion Avdija musste einen Freistoß zur Ecke abwehren (9.), und nachdem Hachings Kapitän Alexander Winkler den anrennenden Luca Paul Schulten bei dessen Alleingang auf das Hachinger Tor gefoult hatte, versenkte Nürnbergs Joel Skowronek den fälligen Elfmeter zum 1:0 (14.). Auch in der Folge kam von den Gästen eher wenig, ein Kopfball von Alexander Beusch war die Ausnahme (33.). Nach einem Foul an Mike Gevorgyan kippte das Spiel jedoch zugunsten der Gäste: Jeroen Krupa verwandelte abgeklärt vom Punkt zum 1:1 (42.).

Haching kam gut aus der Kabine und Beusch scheiterte zunächst bei einem Fernschuss an Nürnbergs Torwart Lennart Pohlmann (47.). Auf der Gegenseite hatten die Hachinger Glück, dass nach einem Nürnberger Freistoß der rechte Innenpfosten rettete (57.). Nach viel Leerlauf fiel letztlich der entscheidende Treffer kurz vor dem Spielende – und zwar wieder durch einen Foulelfmeter. Nachdem Krupa im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte der Gefoulte den Strafstoß selbst zum 2:1-Auswärtssieg (84.).

Neben dem Ligatorschützen Krupa, der bereits zum Saisonauftakt den entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen Fürth II erzielt hatte, konnte sich auch ein Hachinger Neuzugang über eine Premiere im rot-blauen Dress freuen. Der 21 Jahre alte Dominik Lindermeier (vom FC Augsburg II) wurde kurz vor dem Spiel fest verpflichtet und in der 87. Minute eingewechselt. „Mit Domi bekommen wir eine Verstärkung für unsere defensive Außenbahn. Für sein noch junges Alter hat er bereits eine Vielzahl an Spielen in der Regionalliga Bayern absolviert und bringt eine gute Flankenqualität mit. Zusätzlich hat er uns schon im Trainingslager menschlich total überzeugtt“, wird Sportdirektor Markus Schwabl in einer Pressemitteilung zitiert.

Den sportlichen Höhenflug gilt es für die Hachinger am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SC Eltersdorf zu bestätigen. Die Partie in der zweiten Runde des Toto-Pokals beim Bayernligisten SV Heimstetten wurde auf Dienstag, 11. August (19 Uhr), im Sportpark Heimstetten verlegt. (rmf)

1. FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 1:2 (1:1) SpVgg Unterhaching: Avdija – Kodaj, Obermeier, Winkler, Breuer – Strunz, Gevorgyan – Beusch, Spann (63. Pfeiffer), Müller (87. Lindermeir) – Krupa. Tore: 1:0 Skowronek (14., FE), 1:1 Krupa (42., FE), 1:2 Krupa (84., FE).. Gelb: Wiezorrek, Haxhiu, Menig / Winkler, Müller, Strunz, Spann, Pfeiffer, Breuer.