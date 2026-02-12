SpVgg Unterhaching geht neue Wege mit Sportschule Oberhaching Kooperation mit Sportschule von Robert Gasser · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser

Den bayerischen Fußball fest im Blick: (v.l.) BFV-Präsident Christoph Kern, SpVgg-Boss Manfred Schwabl und Markus Mayer, Geschäftsführer der Sportschule Oberhaching. – Foto: SpVgg

Die SpVgg Unterhaching nutzt künftig moderne Analysemethoden. Eine Kooperation mit der Sportschule Oberhaching soll den nachhaltigen Erfolg steigern.

Die SpVgg Unterhaching und die Sportschule Oberhaching bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Mit der Unterzeichnung einer neuen Kooperationsvereinbarung bekräftigen beide Partner ihre enge Verbindung im Leistungs- und Nachwuchssport und setzen verstärkt auf moderne Trainings- und Analyseangebote. Im Mittelpunkt der Kooperation stehen der S.P.O. Club sowie das S.P.O. Lab der Sportschule. Über den S.P.O. Club erhalten Spieler und Trainer der SpVgg Unterhaching flexiblen Zugang zu einer zeitgemäßen Kraft- und Athletikinfrastruktur. Ergänzt wird das Angebot durch das S.P.O. Lab, in dem leistungsrelevante Parameter systematisch erfasst und ausgewertet werden. Die gewonnenen Daten sollen Trainer und Athleten dabei unterstützen, Trainingsprozesse gezielt zu steuern und die sportliche Entwicklung nachhaltig zu verbessern.

Ziel der erweiterten Zusammenarbeit ist es, Trainingsqualität, Organisation und Leistungsentwicklung weiter zu optimieren und damit bestmögliche Rahmenbedingungen für Spieler, Trainer und das Vereinsumfeld zu schaffen. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, betont die Bedeutung der Kooperation für den Vereinsalltag: „Die neue Zusammenarbeit gibt uns zusätzliche Flexibilität und Qualität im Trainingsbetrieb. Gerade im Nachwuchs- und Übergangsbereich ist es wichtig, moderne Angebote sinnvoll in bestehende Strukturen zu integrieren – genau hier setzen wir gemeinsam mit der Sportschule Oberhaching an.“