SpVgg Unterhaching gegen FC Bayern II LIVE: Regionalliga-Kracher und Derby in Haching

Unterhaching – Am heutigen Freitagabend steht in der Regionalliga Bayern ein echtes Top-Spiel auf dem Programm: Der Zweitplatzierte SpVgg Unterhaching trifft im heimischen Sportpark auf den Tabellenführer FC Bayern München II. Die Partie, die um 19:00 Uhr angepfiffen wird, verspricht nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation Spannung pur.

Beide Mannschaften präsentieren sich bislang in bestechender Form. Die Bayern Amateure grüßen mit 9 Punkten aus drei Spielen von der Tabellenspitze. Besonders im offensiven Bereich ließen es die Jungs von Trainer Holger Seitz richtig knallen: satte 13 Tore erzielten die Münchner in nur drei Spielen. Die Hachinger lauern jedoch nur aufgrund des um drei Tore schlechteren Torverhältnisses dicht dahinter. Zuletzt gewann die Mannschaft von Sven Bender mit 3:2 beim FC Augsburg II.

Münchner Derby und Regionalliga-Top-Spiel: Haching empfängt den FC Bayern II

Neuzugang und Torjäger Anton Heinz freut sich auf das Derby: „Wir treffen auf eine Männermannschaft, die nicht ohne Grund ihre drei Spiele gewonnen hat. Aber wir sind gut drauf, sind aktuell sehr effektiv. Davor werden sie auch Respekt haben.“

Auf der Gegenseite bereitet Hachings Coach Sven Bender sein Team akribisch vor, in dem Wissen um die Stärke des Gegners: „So früh in der Saison ist es zwar noch nicht ausschlaggebend, aber wir sind trotzdem froh, dass wir uns in der Dreiergruppe ohne Punktverlust oben festsetzen konnten. Jetzt treffen wir auf den einzigen Gegner, der es in den ersten drei Spielen noch besser gemacht hat als wir. Das wird eine spannende Aufgabe gegen eine offensiv sehr starke Mannschaft, bei der wir den Fokus nichtsdestotrotz voll auf uns legen und unser Spiel durchziehen wollen.“

Das 49. Duell zwischen Haching und dem FCB II steigt in der Regionalliga Bayern

Besonders brisant: Beide Mannschaften verbindet eine Kooperation, die gegenseitige Leihgeschäfte oder finanzielle Unterstützung beinhaltet. Zahlreiche Hachinger Spieler haben eine Vergangenheit beim FCB. Umgekehrt landen Hachinger Top-Talente, wie Maurice Krattenmacher, bei den Bayern.

Zum 49. Mal treffen die Vorstädter auf die Amateure des Rekordmeisters. 14 Partien gewannen die Roten, 12 endeten mit einem Remis, 22 Mal durften die Hachinger einen Sieg bejubeln. Wird der FC Bayern II seine Tabellenführung verteidigen können? Oder gelingt der SpVgg Unterhaching der Coup vor heimischem Publikum? Die Antworten gibt es ab 19:00 Uhr im Sportpark Unterhaching. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)