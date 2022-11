SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg II LIVE: Marschieren Wagner und Haching weiter? 22. Spieltag der Regionalliga Bayern

Am Samstag um 14:00 Uhr empfängt die SpVgg Unterhaching die Reserve des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern. Wir berichten im Liveticker.

22. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching - FC Augsburg II

Unterhaching ist seit elf Spielen ungeschlagen und will die Tabellenführung ausbauen.

Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Alpenbauer Sportpark. Wir berichten im Liveticker.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching ist in der Regionalliga Bayern aktuell das Maß der Dinge. Bereits seit elf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner nicht mehr verloren und will den Lauf gegen die Reserve des FC Augsburg fortsetzen. Demnächst wird Wagner den Hachingern aber für einige Zeit fehlen und möchte sein vermutlich letztes Heimspiel für längere Zeit erfolgreich gestalten. Er fliegt als TV-Experte zur WM in Katar.

Sorgen dürften ihnen bei diesem Vorhaben die in den letzten Wochen nicht ganz sattelfeste Defensive bereiten. Letzten Samstag in Illertissen kassierte die SpVgg wieder drei Gegentore und lag zur Halbzeit sogar 3:1 hinten. Erst durch eine furiose Aufholjagd im zweiten Durchgang, welcher durch Patrick Hobschs Siegtreffer gekrönt wurde, konnten die Mängel in der Defensive wettgemacht werden.