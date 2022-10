SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Schweinfurt LIVE: Behält die Wagner-Elf die Tabellenführung? 19. Spieltag der Regionalliga Bayern

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching ließ am vergangenen Wochenende im Kampf um die Tabellenspitze und den Aufstieg in die 3. Liga Punkte. Mit dem Remis beim Tabellenvorletzten TSV Rain/Lech zeigte sich Trainer Sandro Wagner sehr unzufrieden. Am Samstag kann die Spielvereinigung Wiedergutmachung betreiben. Leicht wird diese Aufgabe jedoch nicht. Denn mit dem 1. FC Schweinfurt kommt am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern eines der Topteams der letzten Jahre in den Sportpark. Wir berichten von der Partie am Samstag im ausführlichen Live Ticker. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Thomas Kasparetti: „Wir werden attackieren und auf Sieg spielen“