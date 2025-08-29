SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Nürnberg II LIVE: Bleibt Sven Bender makellos in der Regionalliga?

Vorbericht: Unterhaching – Highlight-Spiel im Sportpark: Am Freitagabend, dem 29. August, bekommt es die SpVgg Unterhaching mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Beide Teams starteten in den ersten fünf Spielen makellos in die neue Saison – und haben sich in der Tabelle der Regionalliga Bayern ein kleines Polster erarbeitet. Wer heute gewinnt, hält fortan im Aufstiegsrennen der 3. Liga die Zügel in der Hand.

„Gegen Nürnberg wird es nicht ganz einfach, sie haben bisher sehr stark in der Offensive gespielt und viele sehr talentierte Fußballer in ihren Reihen“, warnte Sven Bender vor den Clubberern. Sein Gegenüber Andreas Wolf, mit 190 Bundesliga-Spielen ebenfalls ein bekannter Name in Fußball Deutschland, stellt mit zehn Toren und drei Gegentoren Top-Werte in der Regionalliga. Besser in der Offensive sind nur der FC Bayern München II (15) und eben die SpVgg Unterhaching (13).

In der Hachinger Offensive glänzt bislang vor allem Neuzugang Jorden Aigboje. Der 22-Jährige kam von der SpVgg Greuther Fürth in die Vorstadt und ist mit fünf Toren bislang Torschützenkönig der Regionalliga Bayern. In vier von fünf Spielen wählten ihn die FuPa-User in die Elf der Woche. Fehlen wird der SpVgg Unterhaching Kapitän Markus Schwabl.