 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Fünf Spiele in der Regionalliga Bayern, fünf Siege: Die SpVgg Unterhaching legte unter der Regie von Sven Bender einen perfekten Start hin.
Fünf Spiele in der Regionalliga Bayern, fünf Siege: Die SpVgg Unterhaching legte unter der Regie von Sven Bender einen perfekten Start hin. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Nürnberg II LIVE: Bleibt Sven Bender makellos in der Regionalliga?

Regionalliga Bayern im Live-Ticker

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Haching
Nürnberg II

Der SpVgg Unterhaching und der Reserve des 1. FC Nürnberg starteten perfekt. Wer führt fortan die Tabelle der Regionalliga Bayern an? Der Live-Ticker.

  • 6. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching - 1. FC Nürnberg II -:- (-:-)
  • Tabelle: Beide Teams holten in den ersten fünf Spielen 15 Punkte. Damit sind die Vorstädter und die Clubberer der Regionalliga-Konkurrenz bereits ein Stück weit enteilt. Auf den Tabellendritten, den FC Bayern München II, beträgt der Vorsprung bereits fünf Zähler.
  • Anstoß ist im Sportpark Unterhaching um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
19:00live

Vorbericht: Unterhaching – Highlight-Spiel im Sportpark: Am Freitagabend, dem 29. August, bekommt es die SpVgg Unterhaching mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Beide Teams starteten in den ersten fünf Spielen makellos in die neue Saison – und haben sich in der Tabelle der Regionalliga Bayern ein kleines Polster erarbeitet. Wer heute gewinnt, hält fortan im Aufstiegsrennen der 3. Liga die Zügel in der Hand.

Regionalliga-Top-Torjäger trifft mit SpVgg Unterhaching auf den 1. FC Nürnberg

„Gegen Nürnberg wird es nicht ganz einfach, sie haben bisher sehr stark in der Offensive gespielt und viele sehr talentierte Fußballer in ihren Reihen“, warnte Sven Bender vor den Clubberern. Sein Gegenüber Andreas Wolf, mit 190 Bundesliga-Spielen ebenfalls ein bekannter Name in Fußball Deutschland, stellt mit zehn Toren und drei Gegentoren Top-Werte in der Regionalliga. Besser in der Offensive sind nur der FC Bayern München II (15) und eben die SpVgg Unterhaching (13).

In der Hachinger Offensive glänzt bislang vor allem Neuzugang Jorden Aigboje. Der 22-Jährige kam von der SpVgg Greuther Fürth in die Vorstadt und ist mit fünf Toren bislang Torschützenkönig der Regionalliga Bayern. In vier von fünf Spielen wählten ihn die FuPa-User in die Elf der Woche. Fehlen wird der SpVgg Unterhaching Kapitän Markus Schwabl.

Einst in der Bundesliga, jetzt in der Regionaliga Bayern: Sven Bender trifft auf Andreas Wolf.
Einst in der Bundesliga, jetzt in der Regionaliga Bayern: Sven Bender trifft auf Andreas Wolf. – Foto: imago sportfotodienst

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Nürnberg

Erfreut vom Hachinger Erfolgslauf zeigte sich im Vorfeld auch Manfred Schwabl. „Natürlich wollen wir diesen guten Lauf lange fortsetzen, aber es kommen noch viele schwierige Spiele auf uns zu und wir sind schließlich im Umbruch“, so der Haching Boss, der sich auch in Richtung Aufstiegspläne äußerte. „Sollte es sportlich und wirtschaftlich möglich sein, warum nicht, aber bis dahin ist es ein langer Weg.“ Wir berichten im Live-Ticker aus dem Sportpark Unterhaching. (btfm)

Aufrufe: 029.8.2025, 16:55 Uhr
Boris ManzAutor