SpVgg Unterhaching feiert Kantersieg gegen DJK Vilzing

Vor 2225 Zuschauern dominiert Haching das Heimspiel und siegt 5:0. Besonders Wesley Krattenmacher überzeugt mit einem späten Doppelpack.

Der Knoten bei der SpVgg ist nach dem gewonnenen Oberbayern-Derby in der Vorwoche in Burghausen endgültig geplatzt.Im Heimspiel gegen die DJK Vilzing gewannen die zuletzt bei Heimspielen zwei Mal in Serie erfolglosen Hachinger diesmal deutlich mit 5:0 (3:0). Beim Kantersieg gegen einen teilweise völlig überforderten Gegner sprudelte die SpVgg in der Partie vor 2225 Zuschauern im Uhlsport Park regelrecht vor Spielfreude. Von einem verkrampften Auftreten und einem Chancenwucher wie bei den beiden erfolglosen Heimspielen zuvor war bei der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender kaum mehr etwas zu sehen. „Heute war eine andere Power da als in den letzten Heimspielen“, lobte Bender. „Der Sieg gegen Burghausen hat uns Rückenwind gegeben.“

Von Beginn an dominierte die Heimelf das Spielgeschehen fast nach Belieben. Logische Konsequenz war das 1:0, das Mike Gevorgyan mit einem satten Distanzschuss aus 22 Metern erzielte (13.). Nachdem Moritz Müller im Gäste-Strafraum zu Fall gebracht wurde, versenkte Simon Skarlatidis den fälligen Elfmeter zum 2:0 (27.). In Folge spielten sich die Gastgeber Chancen im Minutentakt heraus. Gevoryan (33.) und Müller (35.) scheiterten bei ihren Versuchen ebenso wie Jeroen Krupa (36.).

„Wir haben keinen Fuß mehr in die Tür bekommen und es waren keine Emotionen zu erkennen“, haderte Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum mit dem teilweise desolaten Auftritt seiner Mannschaft.

Anders bei den Hachingern, denen die Spielfreude regelrecht anzumerken war. Symptomatisch fiel das 3:0, nach einer traumhaften Direktkombination drückte Cornelius Pfeiffer einen Querpass des gut aufgelegten Andy Breuer aus kurzer Distanz über die Torlinie (42.).

In der zweiten Hälfte starteten zunächst die Oberpfälzer stark, doch weder der Ex-Hachinger Josef Gottmeier (49.) noch Simon Sedlaczek (57.) trafen das Tor. Bei diesen beiden Gelegenheiten der Gäste blieb es allerdings, ansonsten spielte nur Haching. Das einzige Manko der Heimelf war zu Beginn der zweiten Hälfte die Chancenverwertung. Müller versagten aus drei Metern Entfernung und freistehend vor dem Vilzinger Torwart Fabian Eutinger die Nerven (54.) und auch Breuer (58.), Pfeiffer sowie Nils Ortel bissen sich kurz hintereinander (64.) am stark parierenden Eutinger mehrfach die Zähne aus.

Supertalent Wesley Krattenmacher gelingt Doppelpack

Der beste DJK-Akteur konnte dann aber zwei weitere Treffer des zur 66. Minute eingewechselten Wesley Krattenmacher auch nicht verhindern. Das 17-jährige Talent erzielte vor den Augen seines auf der Tribüne sitzenden Bruders Maurice einen Doppelpack. In Manier des mittlerweile beim FC Bayern angestellten Maurice traf der drei Jahre jüngere Wesley zunächst beim 1:0 mit einem Linksschuss aus zehn Metern zu seiner Torpremiere in der Regionalliga Bayern (79.). Und in der letzten Spielminute bugsierte das Top-Talent eine Flanke volley zum 5:0 über die Torlinie (90.).