SpVgg Unterhaching empfängt den FC Augsburg II zum Jahresfinale

Die SpVgg Unterhaching trifft am Freitag auf den FC Augsburg II. Trainer Sven Bender kann nach der spielfreien Woche fast aus dem Vollen schöpfen.

Jahresendspurt heißt es für die SpVgg Unterhaching am heutigen Freitag um 19 Uhr. Dann erwartet der Zweite der Regionalliga Bayern im Unterhachinger Uhlsport Park im letzten Spiel des Jahres den FC Augsburg II. Bei der Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender gilt es, die letzten Kräfte für den Jahresabschluss zu mobilisieren, bevor die knapp drei Monate andauernde Ligapause im Winter ansteht.

Nach der bitteren Pokalpleite zuletzt im Elfmeterschießen gegen Wacker Burghausen sowie einem spielfreien Wochenende sieht Bender seine Mannschaft trotz der einen oder anderen krankheitsbedingten Ausfalls in den vergangenen Tagen gut vorbereitet. „Dem einen oder anderen haben wir Ruhe gegeben und den einen oder anderen mehr belastet“, so Bender zur jüngsten Unterbrechung des wöchentlichen Spielrhythmus. Alexander Leuthard und Marc Zimmermann kamen im Spiel der Hachinger U21 in der Landesliga gegen Murnau zum Einsatz und sammelten Spielpraxis. Das Duo dürfte im Heimspiel wieder dabei sein, sicher hingegen fehlt der weiterhin verletzte Jorden Aigboje.

Wie immer ist die Partie gegen die U23 des Bundesligisten ein besonderes Spiel für die Rot-Blauen. Zwischen Haching und den Augsburgern besteht seit Jahren eine enge Verbindung. Einige Trainer, Spieler und Funktionäre wechselten zum Bundesliga-Verein, der aktuell sportlich von Ex-Haching-Coach Sandro Wagner als Cheftrainer der Profis angeführt wird. Mit Thomas Kasparetti, Sven Palinkasch (beide Co-Trainer des Bundesliga-Teams) sowie dem langjährigen Haching-Cheftrainer Claus Schromm (derzeit Cheftrainer Nachwuchs, Bereichsleiter U23 und U19) arbeiten beim FCA derzeit weitere drei Personen mit einer Vergangenheit bei der SpVgg. Mit Tim Hoops befindet sich zudem ein ehemaliger Hachinger Profi in Reihen der Schwaben.

Sportlich läuft es bei den Schwaben in der laufenden Saison durchwachsen. Die Mannschaft von Ex-FC Bayern-Profi Markus Feulner hat nur eines ihrer vergangenen vier Spiele gewonnen und steckt als 15. ebenso wie im Vorjahr mitten im Abstiegskampf. Bender erwartet ein ähnlich umkämpftes Spiel wie beim 3:2 im Hinspiel am vierten Spieltag der Hinrunde Anfang August. „Augsburg hat die Klasse, gut mitzuspielen und uns vor Probleme zu stellen, das hat man im Hinspiel gemerkt.“

Nach dem Heimspiel warten auf die Hachinger Profis ein paar freie Tage, bevor Bender dann noch einmal um eine intensive Trainingswoche vor der Winterpause bittet. „Wir werden dann noch einmal ein bisschen etwas draufsetzen. Und danach gehen wir in den Winterurlaub.“