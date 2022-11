SpVgg Unterhaching: Die erste von drei Etappen ist erreicht Kommentar

Die erste von drei Etappen ist erreicht

Die SpVgg Unterhaching hat die Hinrunde als Tabellenerster abgeschlossen und ist Herbstmeister der Regionalliga Bayern. Klar, ein inoffizieller Titel ohne Wert. Schon am Wochenende geht die Jagd nach Punkten weiter, und der Tabellenzweite Würzburger Kickers sitzt den Hachingern im Nacken.

Trotzdem: Haching hat auf dem Weg zurück in die 3. Liga das erste Etappenziel erreicht. Das Rennen um den Aufstieg geht freilich erst jetzt so richtig los. Die Kickers aus Würzburg liegen nur einen Punkt hinter den Hachingern. Der Rest der Liga scheint bereits abgeschlagen zu sein, so dass es bis zum Saisonende auf einen Zweikampf zwischen den Oberbayern und den Unterfranken herauslaufen dürfte.

Was für Haching spricht: Die Mannschaft verbessert sich kontinuierlich. Was gegen Haching spricht: Immer wieder werden Punkte gegen deutlich schlechtere Mannschaften verloren. Sollte Trainer Sandro Wagner dieses Problem in den Griff bekommen, ist die Meisterschaft zum Greifen nah. Und dann wartet die Aufstiegsrelegation – was die dritte Etappe wäre.