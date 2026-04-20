SpVgg Unterhaching darf gegen Hankofen-Hailing nicht nachlassen

Gute Spielübersicht: Manuel Stiefler hat seine muskulären Probleme überwunden und steht wieder im Hachinger Kader. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Tabellendritte empfängt das Schlusslicht im Kampf um die Aufstiegsrelegation. Trainer Sven Bender warnt vor dem befreiten Gegner.

Es geht in den Saisonendspurt in der Regionalliga Bayern und in der letzten Englischen Woche der Saison auf die SpVgg Unterhaching am 30. Spieltag mit dem Heimspiel an diesem Dienstag (19 Uhr) gegen die SpVgg Hankofen-Hailing eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender trifft im Unterhachinger UhlsportPark auf das Ligaschlusslicht aus Niederbayern, das in den noch verbleibenden vier Spielen um den Klassenerhalt kämpft.

Zu unterschätzen ist die Mannschaft von Trainer Tobias Beck dabei nicht. Wenngleich die selbsternannten „Dorfbuam“ kaum Erfolge feierten und bis auf den letzten Tabellenplatz abrutschten, sendeten die Niederbayern am vergangenen Spieltag ein starkes Lebenszeichen. Für die SpVgg sprang ein 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg II heraus und die Hoffnung auf einen Klassenverbleib über das Erreichen des Relegationsplatzes lebt. „Wir können in Haching befreit aufspielen“, sagte Beck nach dem jüngsten Heimerfolg.

Der Druck im Spiel liegt aufseiten der Hachinger, die als Tabellendritter als haushoher Favorit ins Spiel gehen. „Wir sollten kein Prozent nachlassen“, fordert Bender. Ein Sieg ist für den Favoriten fast schon Pflicht, will man am Zweiten Würzburg dranbleiben und die Chance zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur 3. Liga wahren. Im Fernduell mit den Würzburger Kickers, die am Dienstagabend um 18.30 Uhr zu Hause gegen die SpVgg Bayreuth antreten, dürfen die Hachinger keine Punkte liegen lassen.

Aus personeller Sicht sieht es bei der SpVgg für den Endspurt wieder besser aus als in den Wochen zuvor. Kapitän Markus Schwabl wirkte nach auskurierter Verletzung bereits am vergangenen Samstag beim 2:1-Auswärtserfolg bei der SpVgg Greuther Fürth II wieder mit. Ebenso Außenbahnspieler Christoph Ehlich, der in Mittelfranken ebenso auflief. Auch der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme fehlende Manuel Stiefler steht im Heimspiel wieder im Aufgebot. Der zweikampfstarke Routinier mit einer guten Spielübersicht und einem hervorragenden Kopfballspiel kann entweder in der Abwehrzentrale für Stabilität sorgen oder aber seine Stärken im Mittelfeld ausspielen und Offensivmotor Simon Skarlatidis unterstützen. (rmf)