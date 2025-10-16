SpVgg Unterhaching bindet Talent Pfeiffer bis 2027

Cornelius Pfeiffer bleibt nach erfolgreichem Aufstieg aus dem Nachwuchszentrum langfristig Teil der Profimannschaft.

Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit Cornelius Pfeiffer vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 19-jährige Offensivspieler, der seit diesem Sommer fester Bestandteil der Profimannschaft ist, bleibt den Rot-Blauen somit auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten.

Pfeiffer wechselte im August 2018 in das Hachinger Nachwuchsleistungszentrum und durchlief bei den Rot-Blauen seitdem alle Jugendmannschaften von der U13 bis zu den Profis. In der U17-Nachwuchsliga erzielte er zehn Tore in 22 Spielen, in der U19-Bundesliga kam er auf elf Treffer in 22 Partien und war damit jeweils Hachings Top-Scorer.

Sein Pflichtspieldebüt für das Profiteam der Vorstädter feierte er in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen den TSV Karpfham. In der Saison 2025/26 stand Pfeiffer bisher in 13 Spielen der Regionalliga Bayern auf dem Platz, elfmal davon in der Startelf. Außerdem wurde er in zwei Toto-Pokal-Spielen von Beginn an eingesetzt. Insgesamt gelangen ihm dabei fünf Tore und eine Torvorlage.

Markus Schwabl, Sportdirektor, sagte: „Coco ist das beste Beispiel dafür, wie der Weg durch die Nachwuchsteams bis hin zur ersten Mannschaft verlaufen kann. Ihm wurde nichts geschenkt, er hat sich durch seinen Ehrgeiz und seinen Willen alles hart erarbeitet, was ihn zu einem Vorbild für unsere Talente aus dem NLZ macht. Er hat die Haching-DNA verinnerlicht und ist bereits in seiner ersten Herrensaison zu einem enorm wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass wir ihn über die Spielzeit hinaus an uns binden konnten, weil seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“

Cornelius Pfeiffer meinte: „Ich bin sehr froh darüber, wie es für mich läuft. Mir ist aber bewusst, dass ich auch zukünftig hart dafür arbeiten muss, um mich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Haching ist seit der D-Jugend zu einer Art Familie für mich geworden, in der ich mich sehr wohl fühle. Mein Ziel ist es, hier den nächsten Schritt zu machen.“