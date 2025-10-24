SpVgg Unterhaching bereitet sich auf Abwehrkampf beim FC Memmingen vor

Trainer Sven Bender muss die Innenverteidigung umbauen, da Alexander Winkler gesperrt ist. Memmingen setzt auf Defensive.

Die Herbstmeisterschaft naht für die SpVgg Unterhaching. Noch drei Partien bis zum Abschluss der Hinrunde muss der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern noch erfolgreich absolvieren, dann steht dem ersten Titel für die derzeit mit fünf Punkten führenden Hachinger nichts mehr in Wege.

Die Konkurrenz dürfte etwas dagegen haben, dass die SpVgg ihre erfolgreiche Serie von zuletzt sechs Partien hintereinander ohne eine Niederlage fortsetzt. „Wir wissen, dass die Gegner gegen uns sehr scharf sind und uns wehtun wollen“, sagt Cheftrainer Sven Bender. Die Hachinger sind die Gejagten, so auch beim Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Memmingen. „Wenn man oben steht, ist es klar, dass man automatisch der Gejagte ist. Wir versuchen das wegzuhalten und uns auf unseren Job und auf das nächste Spiel zu konzentrieren“, kommentiert der ehemalige Bundesligaspieler die Favoritenrolle seines Teams. Zuletzt brachte die SpVgg Bayreuth den Spitzenreiter an den Rand einer Niederlage. Beim 1:1 in der Vorwoche im Unterhachinger Uhlsportpark fanden die Hachinger dabei keine Mittel, die defensive Taktik der Oberfranken zu knacken. Insbesondere die erste Hälfte war dürftig und mit nur wenigen guten Szenen im eigenen Spiel. „Die Jungs waren nicht zufrieden nach dem Spiel“, weiß auch Bender. Vor allem das Spiel nach vorne hakte und gute Torchancen kamen erst in der zweiten Halbzeit zustande.

In Memmingen könnte auf die SpVgg ein ähnlich defensiv eingestellter Gegner warten. Viel Geduld auf sich bietende Chancen dürfte erneut gefragt sein. „Sie spielen sehr diszipliniert und die Mannschaft zeichnet eine gute Verbindung zwischen Geschlossenheit und Disziplin aus“, meint Bender über die Allgäuer. Wie der Spitzenreiter diesmal das Abwehrbollwerk der Gäste knacken möchte, bleibt abzuwarten. Eine Personalie muss Bender auf jeden Fall ändern. Alexander Winkler ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt und somit muss die Innenverteidigung umgebaut werden. Hier dürfte sich Manuel Stiefler anbieten, der in der Vorwoche nach einer Verletzung am Handgelenk erstmals mit einer medizinischen Schiene wieder in der Schlussphase eingewechselt wurde. Generell lichten sich die Reihen im Lazarett der Hachinger so langsam, aber sicher etwas. Mit Ausnahme des noch etwas länger pausierenden Timon Obermeier kehren Bender zufolge in den nächsten Tagen einige Rekonvaleszenten in den Trainingsbetrieb zurück.