SpVgg Unterhaching beim FV Illertissen: Drei Pleiten am gleichen Ort

Mit dem Hachinger Stürmer Jeroen Krupa trifft ein ehemaliger Nürnberger auf seinen Ex-Verein. Der 23-Jährige war beim Heimsieg gegen Fürth der Siegtorschütze. – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching gastiert am Freitag um 19 Uhr beim FV Illertissen. Beim Spitzenteam verloren die Hachinger bereits dreimal – zweimal im Pokalfinale, einmal in der Liga.

Wieder einmal heißt es Illertissen: Die SpVgg Unterhaching gastiert an diesem Freitag um 19 Uhr beim Spitzenteam der Regionalliga Bayern – und bei den Schwaben werden böse Erinnerungen wach.

Beim FV Illertissen wurde der einstige Bundesligist bei seinen bisherigen Pleiten insbesondere im Toto-Pokal ein paarmal eiskalt erwischt. Vor einem guten Jahr verlor der damalige Drittligaabsteiger im Pokalfinale mit 0:1 und verpasste damit den Einzug in den lukrativen DFB-Pokal-Wettbewerb. Auch ein Jahr zuvor ereilte die SpVgg im bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm beim 0:3 das gleiche Schicksal – ebenso zogen die Hachinger bereits bei einem Regionalligaduell im April 2016 am gleichen Ort den Kürzeren.

Vor dem diesjährigen Aufeinandertreffen sind die Hachinger gewarnt. Zumal der Vorjahresfünfte abermals gut in die Saison gestartet ist. Nach zwei makellosen Auftaktsiegen gegen Eichstätt (3:0) und Schwaben Augsburg (2:0) kam das Team des neuen Trainers Walid Khaled zuletzt beim 2:2 gegen Aufsteiger Landsberg nicht über ein Unentschieden hinaus. Zuvor hatte es im Toto-Pokal bei der Niederlage gegen Schwaben Augsburg einen kleinen Dämpfer gesetzt. In der Mannschaft von Cheftrainer Khaled, der zu dieser Saison die nach Ulm abgewanderte Illertissener Trainerikone Holger Bachthaler ablöste, spielen Ex-Hachinger wie Stürmer Daniel Hausmann, der in dieser Saison bereits drei Tore erzielt hat, oder der bei der SpVgg einst in der Jugend groß gewordene Mittelfeldspieler Marco Hingerl. Hachings Interimstrainer Janek Frensch hat insbesondere vor den Offensivqualitäten des Gegners Respekt. „Sie sind offensiv gefährlich, da müssen wir wach sein, um das zu verteidigen“, so der 28-Jährige.

Zuletzt zeigten die Hachinger im Pokalwettbewerb eine gute Leistung beim 4:1 im Derby beim SV Heimstetten. „Da sind wir deutlich mutiger beim Pressing aufgetreten“, so Frensch im Vergleich zur vorausgegangenen Nullnummer in der Liga gegen Eltersdorf. Insbesondere starke Einzelleistungen hob Frensch hervor – beispielhaft nannte der Hachinger Trainer Moritz Müller. Auch Dreifachtorschütze Jeroen Krupa tat sich hervor, und der Angreifer dürfte auch gegen Illertissen wieder in der Sturmzentrale gesetzt sein. Personelle Ausfälle hat Frensch für das Auswärtsspiel beim Angstgegner nicht zu verzeichnen.