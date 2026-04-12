SpVgg Unterhaching beendet Torflaute mit 5:0 gegen Schwaben Augsburg

spvgg unterhaching, rot, gegen tsv schwaben augsburg, 11.04.2026 wesly krattenmacher beim 5:0 – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching besiegt den TSV Schwaben Augsburg deutlich. Junge Talente überzeugen, ein 16-Jähriger feiert sein Regionalligadebüt.

Der Torefluch bei der SpVgg Unterhaching ist nun auch im heimischen Sportpark vertrieben worden. Nach zuletzt drei Heimspielen mit mageren zwei Toren hat sich der Dritte der Regionalliga Bayern mit einem 5:0 (3:0) gegen den TSV Schwaben Augsburg im Kampf um Platz zwei zurückgemeldet. „Der Knoten ist geplatzt“, meinte Moritz Müller, dem nach einer starken Einzelaktion das sehenswerte Tor zum 1:0 gelang. Die mangelnde Chancenverwertung scheint endgültig Geschichte zu sein, und die Hachinger machten dort weiter, wo sie zuletzt am Ostermontag beim 3:0 aufgehört hatten. „Wir haben aus wenig viel gemacht und vorher haben wir aus viel zu wenig gemacht“, erklärte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender die Trendwende.

Müllers Führungstor ist der Dosenöffner

In der Partie vor 3225 Zuschauern kämpften die Hachinger allerdings zunächst mit ähnlichen Problemen wie in der jüngsten Vergangenheit: Aus dem überlegenen Ballbesitz schlug die Mannschaft zu Beginn wieder kein Kapital. Und auf der Gegenseite lud die Heimelf die Schwaben nach zwei dicken Fehlern von Innenverteidiger Luis Pfluger regelrecht zum Führungstreffer ein. Doch den Augsburgern versagten vor Hachings Schlussmann Erion Avdija im ersten Durchgang insgesamt viermal die Nerven aus aussichtsreichen Positionen (14., 15., 18., 31.). Auf der Gegenseite näherte sich die Heimelf dem TSV-Gehäuse im weiteren Spielverlauf immer mehr an, und nach dem ersten Warnschuss von Tim Hannemann (25.) gelang dann Müller der „Dosenöffner“. Der dribbelstarke Stürmer nahm einen Ball am rechten Flügel mustergültig mit und drosch den Ball sehenswert ins lange Eck zum 1:0 (36.).

Tim Hannemann trifft im Doppelpack

Mit dem Führungstreffer war der Bann bei den Gästen von Spielertrainer Matthias Ostrzolek gebrochen. Haching legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit innerhalb weniger Sekunden über Doppelpacker Hannemann mit zwei Treffern nach, denen zwei schwerwiegende Fehler der Schwabenritter vorausgegangen waren (45.+1, 45.+2). „Wir haben das Spiel leichtfertig weggeworfen“, war Ex-Bundesligaspieler Ostrzolek dementsprechend bedient.

In der zweiten Hälfte legten die Hausherren dann das nach einer Hereingabe von Andy Breuer durch eine Direktabnahme von Jeroen Krupa zum 4:0 nach (72.), ehe auch das eingewechselte Eigengewächs Wesley Krattenmacher nach einem Dribbling das 5:0 mit einem Flachschuss markierte (81.).

Regionalligadebüt für junge Talente

Angesichts des komfortablen Vorsprungs seiner Mannschaft und ausgelassenen Chancen der Gäste zu Anschlusstreffern (54., 68.) nutzte Bender personelle Rochaden. „Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, den einen oder anderen jungen Spieler einzusetzen“, sagte Bender. So kamen neben Krattenmacher auch Leo Kainz, Marinus Spann sowie der Hachinger U17-Spieler Constantin Strunz zu seinem Regionalligadebüt. Mit seinen 16 Jahren gehört Letzterer zum erlauchten Kreis der jüngsten Spieler, die jemals in der Regionalliga Bayern eingesetzt wurden.

SpVgg Unterhaching – TSV Schwaben Augsburg 5:0 (3:0) SpVgg Unterhaching: Avdija – Breuer, Stiefler, Winkler, Pfluger (78. Kainz), Breuer – Ortel, Gevorgyan – Skarlatidis (70. Krattenmacher), Hannemann (74. Spann), Müller (84. Strunz) – Krupa (84. Meier) Tore: 1:0 Müller (36.), 2:0, 3:0 Hannemann (45.+1, 45.+2), 4:0 Krupa (72.), 5:0 Krattenmacher (81.)