SpVgg Unterhaching Abstieg ist fix – Die Zukunft noch unklar

Der Abstieg der SpVgg Unterhaching ist nach einer Auswärtsniederlage in Wiesbaden besiegelt. Für die Zukunft bleiben indes einige Fragezeichen.

Sie hatten noch einmal alles versucht, den Klassenverbleib hinauszuzögern. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl hatte den 80 mitgereisten Fans am Karsamstag ein Ticket für das Auswärtsspiel der SpVgg Unterhaching beim SV Wehen Wiesbaden spendiert. Und der Hachinger Anhang durfte vor 2916 Zuschauern in der Wiesbadener Brita-Arena eine bemühte Vorstellung ihrer Mannschaft verfolgen.

Dennoch reichte es für die Gäste wie so oft in der laufenden Saison nicht zu mehr als einem enttäuschenden 0:3 (0:2), das für das abgeschlagene Schlusslicht der 3. Liga den dritten Hachinger Abstieg nach 2015 und 2021 mit sich brachte.

Die Gäste gerieten in der hessischen Landeshauptstadt früh ins Hintertreffen. Einen Steilpass verwertete Fatih Kaya zum 0:1, indem er einen von ihm an Haching-Torwart Konstantin Heide vorbeigeschlenzten Ball ans Lattenkreuz im Nachfassen selbst per Kopfball zum 1:0 für die Hausherren verwertete (18.). „Bisschen bitter war, dass wir beim ersten Konter gleich das Gegentor bekommen“, sagte SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko.