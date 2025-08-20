SpVgg trifft auf Bayernligist Erlbach - TSV 1860 muss gegen Pokal-Schreck ran

Der Toto-Pokal 2025/26 verspricht Spannung pur – und gleich zwei Münchner Traditionsvereine stehen im Fokus der Achtelfinal-Auslosung, die am Montagabend im Haus des Fußballs“ in München über die Bühne ging.

Für die SpVgg Unterhaching hält das Los eine auf dem Papier machbare, aber nicht ungefährliche Aufgabe bereit: Der Regionalligist tritt beim ambitionierten Bayernligisten SV Erlbach an. Trainer und Mannschaft dürfen sich über ein Auswärtsspiel auf engem Platz und vor leidenschaftlichem Publikum einstellen – klassisches Pokalflair ist also garantiert. „Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale. Aber wir wissen, dass im Toto-Pokal jedes Spiel ein Endspiel sein kann“, heißt es aus Haching. Die Vorstädter, die aktuell in der Regionalliga Bayern oben mitmischen, sind in dieser Partie dennoch klarer Favorit.

Noch größer ist die Vorfreude beim TSV 1860 München – allerdings wartet auf die Löwen ein echter Pokal-Kracher. Der amtierende Titelverteidiger FV Illertissen empfängt die Sechzger im Heimspiel. „Mehr Top-Spiel geht nicht“, brachte es BFV-Spielleiter Josef Janker bei der Auslosung auf den Punkt. Beide Teams sind stark in die Saison gestartet, zudem hat Illertissen mit dem sensationellen DFB-Pokal-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg und dem Einzug in die zweite Runde für Schlagzeilen gesorgt.

Für die Löwen bedeutet das: Es wartet ein harter Kampf in Schwaben, in dem sie ihren Status als Drittligist behaupten müssen. Doch der Traditionsklub aus Giesing weiß um seine Pokalqualität – und dürfte zahlreiche Fans mit nach Illertissen bringen, sodass die Partie zu einem echten Fußballfest wird.

Weitere Partien im Überblick

Neben den Münchner Teams gab es weitere spannende Paarungen. Unter anderem kommt es in Unterfranken zum Derby zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem 1. FC Schweinfurt 05. Der TSV Landsberg trifft auf Drittliga-Klub FC Ingolstadt 04, während Jahn Regensburg bei der SpVgg Ansbach antreten muss. Gespielt wird voraussichtlich am 26. August oder 2. September, Ausweichtermin ist der 6. September. Hochspannung ist im bayerischen Totopokal also weiterhin garantiert