SpVgg Thalkirchen -TSV 1860 4 Endstand 3:3

SpVgg Thalkirchen startete mit viel Energie und dominierte die Anfangsphase. Bereits früh gelang Jonas Raub der Führungstreffer zum 1:0. Doch nach rund 20 Minuten fand die vierte Mannschaft von 1860 besser ins Spiel und konnte in der 26. Minute den Ausgleich durch Alexander Petö zum 1:1 erzielen.

In der Folge agierte SpVgg Thalkrichen etwas unkonzentriert und musste kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, das 1:2 durch Salif Boubacar hinnehmen. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause.

Das Thalkirchner Trainerteam schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Mannschaft kam mit neuem Schwung aus der Halbzeit und setzte die Gegner stark unter Druck. Ein regelrechtes Powerplay in der Hälfte der 60er begann. In der 48. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt – leider konnte Niki Rothaug den Strafstoß nicht verwandeln. Doch Jonas Raub war zur Stelle und staubte zum verdienten 2:2 ab.