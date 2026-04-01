SpVgg Thalkirchen II erobert Tabellenspitze nach Last-Minute-Sieg

In der B-Klasse 4 München feierte die SpVgg Thalkirchen II einen hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg beim TSV Forstenried-München III und verdrängte damit BSC Sendling München II von Platz eins.

Vor 25 Zuschauern brachte Phil Thiermeyer die Gäste in der 31. Minute in Führung. Kurz vor der Pause kam Forstenried jedoch durch ein Eigentor von Simon Rein zum Ausgleich (40.). Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Florian Horn in der 88. Minute zu und sicherte Thalkirchen den wichtigen Dreier.

Durch diesen Sieg führt die SpVgg Thalkirchen II nun die Tabelle punktgleich mit BSC Sendling München II an, jedoch mit einem Spiel mehr.