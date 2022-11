Das nächste Derby für Weiden um Sven Kopp (rechts), das diesmal auf die DJK Gebenbach trifft. – Foto: Dagmar Nachtigall

SpVgg SV Weiden will Gebenbach ärgern Bayernliga Nord: Die Elf aus Weiden würde gern die Siegesserie des Tabellenzweiten aus Gebenbach beenden

Die 18. Runde in der Bayernliga Nord steht an diesem Wochenende an. Und wieder gibt es zwei interessante Oberpfalzderbys. Dabei empfängt die Elf aus Weiden den Nachbarn aus Gebenbach, während es zwischen Ammerthal und Cham zu einem weiteren Oberpfalzderby kommt. Die Jahn-Reserve will punkten für den Klassenerhalt, während Donaustauf in Großbardorf antreten muss.

Sa., 05.11.2022, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden DJK Gebenbach Gebenbach 14:00 live PUSH

Die Hausherren sind in dieser Partie klarer Außenseiter, denn die letzten Leistungen geben nicht gerade Anlass zur Hoffnung, dass es an diesem Spieltag zu Punkten reicht. Zu Gast am Wasserwerk ist nämlich der Tabellenzweite aus Gebenbach, der mit stabilen Leistungen zuletzt zu überzeugen wusste. Die Hausherren brauchen aber auch dringend Punkte um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Die Gäste wollen punkten, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH

Für die Jahn-Reserve ist dies eine ganz wichtige Partie, denn mittlerweile steckt sie ebenfalls tief drin im Abstiegskampf. Mit Platz 13 hat man aktuell den letzten Nichtabstiegsplatz inne. Der Vorsprung auf den Tabellenvierzehnten beträgt gerade mal vier Punkte. Mit der DJK Bamberg trifft man nun auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Sa., 05.11.2022, 14:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf SV Donaustauf Donaustauf 14:00 PUSH

In den letzten Spielen zeigte der SV Donaustauf stabile Leistungen, doch nachdem auch die Konkurrenz auf den vorderen Plätzen immer wieder siegte, hat man es nicht geschafft, den Rückstand zu reduzieren. So ist der Druck nach wie vor sehr hoch, denn in Großbardorf braucht man dringend den nächsten Dreier. Die Mannschaft aus Großbardorf braucht aber selbst jeden Zähler, denn man steckt ebenfalls im hinteren Drittel der Tabelle fest.

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal ASV Cham ASV Cham 14:00 PUSH