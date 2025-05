SpVgg SV Weiden verpflichtet Top-Sturmtalent aus Cham

Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel arbeitete seit längerer Zeit am Wechsel des Youngsters von Cham nach Weiden. Entsprechend glücklich ist er, dass die Verpflichtung nun in trockenen Tüchern gewickelt ist. „Ich bin natürlich froh, dass der Wechsel endlich zustande kommen konnte und bedanke mich auf diesem Wege bei allen Beteiligten im Verein und außerhalb des Vereins, die dies nun möglich gemacht haben. Jahi zählt zu den größten Offensivtalenten dieses Jahrgangs weit und breit. Ich wünsche mir, dass er sich sehr schnell in der Stadt und im Verein eingewöhnt und sich weiter bei uns entwickeln kann“, so Hügel. Die Verantwortlichen der Wasswerkler sind überzeugt davon, dass der 18-Jährige den großen Schritt in die Herren-Bayernliga schnell schaffen kann.

Tore zu erzielen war insbesondere in den vergangen zwei Spielzeiten die Kernkompetenz des seit der U13 beim ASV Cham spielenden Jahi Sylejmani. Auf ganze 40 Treffer kam der großgewachsene Vollblut-Btürmer bislang in den vergangenen beiden Spielzeiten in der U19-Landesliga Süd. In den letzten zweieinhalb Jahren sind es gar 51 Treffer. Somit ist er maßgeblich beteiligt an der kurz bevorstehenden Landesliga-Meisterschaft und am Bayernliga-Aufstieg der Chamer A-Jugendlichen. Auch in der Bayernauswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes hinterließ Sylejmani seine Visitenkarte. So feierte der Stürmer unter BFV-Auswahltrainer Johannes Ederer sowohl in der U17 als auch in der U19 die Süddeutsche Meisterschaft.