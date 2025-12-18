SpVgg SV Weiden verpflichtet neuen Keeper

Der zuletzt vereinslose Justin Bartl (21) verstärkt die SpVgg SV ab sofort. Den Transfer bestätigt Sportdirektor Rüdiger Hügel am frühen Donnerstagabend. Hügel sieht die Verpflichtung von Bartl als „Fingerzeig für die Bedeutung des Klassenerhalts in der Bayernliga“. Der Jungspund aus Ergoldsbach trainierte bereits im Sommer bei Weiden mit, habe hier „sportlich sowie von seiner Persönlichkeit“ überzeugt. Der großgewachsene und kommunikationsstarke Student unterschrieb am Wasserwerk einen Kontrakt bis Juni 2027.



Ausgebildet wurde Justin Bartl bei der SpVgg Landshut, dem 1. FC Nürnberg und dem SSV Jahn Regensburg. Der Übergang vom Juniorenbereich zum Herrenfußball gestaltete sich für ihn als Stammspieler in der Regensburger Bayernliga-Mannschaft und als vollwertiges Trainingsmitglied im Profikader des damaligen Zweitligisten. Nach zwei Jahn-Jahren wechselte er zum Regionalligisten SV Wacker Burghausen, bei dem er jedoch nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinauskam. Nun freut sich der 1,88 Meter große Schlussmann auf die Herausforderung bei einem „gut strukturierten Bayernligisten“ und ist sich zudem sicher, die Erwartungshaltung in Weiden erfüllen zu können.



Nötig wurde die Verpflichtung eines neuen Torhüters auch deshalb, weil sich Stammkeeper Eldin Becic eine Knie-Operation unterziehen musste und länger ausfällt. Die Reha-Maßnahmen wird der 29-jährige Montenegriner in heimischen Gefilden ableisten und laut Hügel „erst voraussichtlich im Frühjahr wieder nach Weiden zurückkehren“. Für den Sportdirektor steht fest, dass es mit dem gesteckten Ziel Klassenerhalt nur über eine Steigerung in sämtlichen Bereichen klappen kann: „Wir müssen uns sportlich alle hinterfragen. Spieler, Trainer, Betreuer und auch ich müssen noch enger zusammenrücken und die Prioritäten in unserem Tun überdenken. Es zählt jetzt nur noch der Klassenerhalt, jedes Punktspiel ist ein Endspiel und ein Gradmesser für jeden einzelnen der genannten Puzzleteile.“