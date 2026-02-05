SpVgg SV Weiden: Testspiel vorgezogen – Lummer wird bald fehlen

Fehlt der SpVgg SV Weiden zum Beginn der Restrückrunde: Michael Lummer (rechts). – Foto: Wolfgang Zink

„Danke an den SV Mitterteich, dass sie sich darum gekümmert haben“, sagt Weidens Cheftrainer Michael Riester in Richtung des Gegners. Riester berichtet von der aktuellen Situation am Wasserwerk: „Bei uns liegt immer noch so viel Schnee auf dem Platz, der aktuell auch gefroren ist und per Hand nicht mehr wegzumachen ist.“ Aktuell sei der Verein sehr bemüht, Lösungen zu finden. „Mit Fräsen und solchen Dingen. Wir werden schauen, wann der Platz so richtig bespielbar ist. Aber da braucht es sicherlich ein paar Plusgrade.“



Gegen den SV Mitterteich, Tabellenvierter der Bezirksliga Oberfranken Ost, will Riester vor allem eines sehen: Ballbesitz und Spielfreude. „Wir wählen zu Beginn der Vorbereitung schon bewusst Gegner aus etwas tieferen Ligen. Da zähle ich auch das Spiel am Samstag gegen Ettmannsdorf dazu“, kommentiert Riester die Gegnerauswahl und liefert den Grund dafür gleich mit: „Nicht weil wir sagen, dass sie schlechter sind. Sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir viele Ballbesitzphasen haben. Das ist gegen einen Bezirksligisten natürlich leichter. Ich will erst einmal das eigene Spiel forcieren, viel Ballkontrolle und Ballbesitz haben, aber eben auch im Ballverlust das Umschaltvermögen und Gegenpressing sehen. Gerade in dieser Anfangsphase der Vorbereitung – wo du viel im konditionellen, läuferischen und Kraftbereich machst – ist es wichtig, auch wieder Spaß und Freude am Fußball zu haben. Diese Spielfreude möchte ich zu Beginn in den Spielen sehen. Wir freuen uns auf die Gegner heute und am Samstag.“ Ab nächster Woche warten dann höherklassigere Testgegner: „Dann kommt schon die nächste Phase und es gilt vermehrt, gegen den Ball zu arbeiten.“



