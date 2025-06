SpVgg SV Weiden präsentiert Neuzugang aus Tschechien

Nach den sieben Abgängen im Vergleich zur Vorsaison war den Verantwortlichen der SpVgg SV Weiden klar, trotz namhafter Neuzugänge weiter am Transfermarkt tätig werden zu müssen. Nun präsentiert der Oberpfälzer Bayernligist einen verheißungsvollen Neuzugang aus dem Nachbarland. Nach dem Abgang von Martin Fillo (Ziel unbekannt) musste man insbesondere für das offensive Mittelfeld nachlegen. Daniel Krlicka ist von seiner Spielanlage ein feiner Techniker, hat eine gutes Tempo vorzuweisen und kann aufgrund seiner hohen Qualität nahezu jede Position im Zentrum auf Bayernliga-Niveau besetzen. Die Verpflichtung des 29-Jährigen macht die Spielvereinigung am späten Donnerstagabend öffentlich.

Die entscheidende Empfehlung, diesen Spieler zu verpflichten, kam vom ehemaligen Weidener Coach Miloslav Janovsky, der noch bis vor Kurzem auf der Trainerbank der Falkenauer saß. Bis dato war Krlicka beim ehemaligen Zweitligisten FK Banik Sokolov aktiv. Weidens Sportchef Rüdiger Hügel berichtet vom Hergang der Verpflichtung wie folgt: „Ich hatte von anderer Seite einen Anruf erhalten, dass ich diesen Spieler aus der Division (4. Liga) aus Tschechien kontaktieren könne. Da die 4. Liga in Tschechien vergleichsweise Bezirksliga-, maximal Landesliga-Niveau besitzt, hatte ich zunächst wenig Interesse. Dennoch war ich neugierig und rief Miloslav Janovsky an, um mich über Daniel Krlicka schlau zu machen.“ Das Gespräch mit dem ehemaligen Co-Trainer von Gino Lettieri verlief dann in diese Richtung, dass er einen Qualitätssiegel für den Allrounder und die sofortige Bayernliga-Tauglichkeit aussprach. So fuhr Rüdiger Hügel noch am 14. Juni noch nach Sokolov, um Krlicka beim letzten Saisonspiel zu beobachten.

Der Rest ist nun bekannt; Daniel Krlicka absolvierte am Donnerstagabend seine erste Trainingseinheit am Wasserwerk und wird am Freitagnachmittag mit ins Trainingslager nach Waldkirchen reisen. „Daniel wird uns im Zentrum sofort besser machen. Sein feines Passspiel, seine Technik und seine Schnelligkeit können jede höherklassige Amateurmannschaft bereichern“, ist Rüdiger Hügel überzeugt. Der Sportchef des Bayernligisten möcnte unterdessen weitere Neuzugänge nicht ausschließen.