SpVgg SV Weiden krallt sich Jahn II-Kapitän Paul Gebhard

Gekommen vom FC Amberg, durchlief Paul Gebhard ab der U16 die Nachwuchsschmiede des SSV Jahn und wurde frühzeitig als A-Jugendlicher in den Herrenbereich hochgezogen. Der Jungspund kommt bereits auf 106 Bayernliga-Einsätze und zählt bei der Jahn-U21 zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Die Weidener Verantwortlichen hatten bereits Anfang dieses Jahres immer wieder Kontakt zum großgewachsenen und kopfballstarken Rechtsfuß. Der Transfer kam jedoch noch nicht zustande. Jetzt können die Nordoberpfälzer Vollzug melden.



Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel sieht in Gebhard schon jetzt einen Anker in der bereits laufenden Planung für die kommende Saison: „Wer mit 21 Jahren die vierte Spielzeit in der U21 des SSV Jahn Regensburg als unumstrittener und zudem torgefährlicher Innenverteidiger abliefert, ist zweifelsfrei eine sportliche Aufwertung unserer Mannschaft. Darüber hinaus haben wir in den Gesprächen Paul Gebhard als eigenverantwortlichen und charakterstarken Typen kennengelernt, der genau weiß was er will und auch die Gegebenheiten unseres Vereins wertschätzt“, freut sich Hügel über die Neuverpflichtung.



Paul Gebhard, der beruflich im kaufmännischen Bereich tätig ist, äußert sich wie folgt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich brutal auf die Aufgabe in Weiden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und haben mir ein richtig gutes und wohles Gefühl dabei gegeben. Als gebürtiger Hirschauer hatte ich natürlich schon einen engen Bezug zu Weiden – das macht die Entscheidung umso stimmiger. Der frühe Entschluss sorgt für absolute Klarheit für alle Beteiligten, was ich sehr schätze. Das Stadion, die großartige Kulisse, die besonderen Freitagabendspiele – genau dafür werde ich brennen.“