SpVgg SV Weiden krallt sich Bezirksliga-Torjäger Perrin Der amtierende Torschützenkönig der Bezirksliga Nord wagt den Sprung vom FC Schlicht in die Bayernliga

Von Schlicht nach Weiden: Damion Perrin probiert es künftig in der Bayernliga. – Foto: Josef Trummer

Spektakulärer Winterwechsel in der nördlichen Oberpfalz: Die in der Abstiegs-Relegationszone der Bayernliga Nord überwinternde SpVgg SV Weiden hat Torjäger Damion Perrin unter Vertrag genommen. Der 27-jährige Power-Stürmer wechselt vom Bezirksligisten 1.FC Schlicht ans Wasserwerk, wo er ab sofort spielberechtigt ist. Sein Debüt im SpVgg-Dress soll der amtierende Torschützenkönig der Bezirksliga Nord schon am morgigen Sonntagvormittag geben. Da testen die Weidener in Regensburg bei der U19 des SSV Jahn.

„Grundsätzlich ist Damion für die offensiven Außenbahnen vorgesehen. Zum Spieler bestand schon länger Kontakt über unseren sportlichen Leiter Marco Lorenz, der den Deal schlussendlich auch final gemacht hat. Für uns ist es wichtig, einen Spieler aus einer unteren Liga und aus der Region in der Bayernliga-Mannschaft einbauen zu können“, erklärt Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel, der sich beim 1.FC Schlicht für die „Loyalität und einwandfreie Abwicklung des Transfers“ bedankt.



Damion Perrin wohnt in Freihung und somit nicht weit weg von Weiden. Nach seiner Jugendausbildung bei der JFG Obere Vils machte er seine ersten Schritte im Herrenbereich beim FV Vilseck. Dort sammelte er auch schon Erfahrung in der Bezirksliga. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zum Stadtnachbarn 1.FC Schlicht. Im Trikot der Grünweißen hat Perrin eine regelrechte Fabelsaison hinter sich. In der Vorsaison erzielte er in 27 Punktspielen 25 Tore und legte 13 weitere vor. Mit dieser Ausbeute kürte er sich zum Torschützenkönig der Bezirksliga Nord. Verletzungsbedingt kam er in der laufenden Runde bisher nur auf acht Punktspieleinsätze, in denen er dreimal erfolgreich war. „Mittlerweile ist er wieder fit und trainiert bei uns voll mit“, informiert Hügel.





Der Offensivspieler selbst betont, dass er es „jetzt mal packen will. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das war sein Credo im Zusammenhang mit dem Wechsel. Er will wissen, ob er in der Liga ist, den Sprung von einer unteren Liga in die Bayernliga zu schaffen“, spricht Weidens Sportdirektor für den 27-Jährigen.